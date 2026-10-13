Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Mahmut çelik:

ismail kartal da forma adaleti yok malesef . keşke olsaydı. saplantı şeklinde aynı oyuncular , aynı dakikada aynı oyuncu değişiklikleri . nene yi geçtim oppong u bile maçların sonlarına doğru oyuna almıyor. levent mercan unutuldu. acil sakatlık veya kart cezası durumunda hiç yüzüne bakmadığı oyuncuyu direk 11 sahaya sürüyor. altyapıdan gençler zaten mümkün değil 1 dakika forma bulamaz . yanlış yanlış yanlış.