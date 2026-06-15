Fenerbahçe'de sıcak saatler! Günlerdir beklenen isim açıklanıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de sıcak saatler! Günlerdir beklenen isim açıklanıyor

Fenerbahçe\'de sıcak saatler! Günlerdir beklenen isim açıklanıyor
15.06.2026 09:05
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Fenerbahçe'de bugün yapılacak kritik yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktör konusunun netleşmesi bekleniyor. Göreve en yakın isim olarak Aykut Kocaman gösterilirken, yeni sezonun transfer planı da masaya yatırılacak.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından en çok merak edilen konu teknik direktör tercihi oldu. Sarı-lacivertli yönetim, bugün gerçekleştireceği toplantıda yeni sezon planlamasını ve teknik direktör konusunu masaya yatıracak.

EN GÜÇLÜ ADAY AYKUT KOCAMAN

Teknik direktörlük görevi için adı en güçlü şekilde gündeme gelen isim Aykut Kocaman olarak öne çıkıyor. Kulüp tarafından şu ana kadar resmi bir anlaşma açıklanmazken, kulislerde deneyimli teknik adamın göreve en yakın isim olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Günlerdir beklenen isim açıklanıyor

KARAR BUGÜN ÇIKABİLİR

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin yapacağı görüşmenin ardından teknik direktör konusunda nihai kararın verilmesi bekleniyor. Toplantı sonrası kulüpten resmi açıklama yapılabileceği belirtiliyor.

EKİBİNDE TANIDIK İSİMLER VAR

Aykut Kocaman'ın göreve gelmesi halinde teknik ekibinde Oğuz Çetin'in yanı sıra Fenerbahçe'nin eski futbolcularının da yer alacağı ifade ediliyor. Deneyimli çalıştırıcının ekibiyle ilgili detayların da kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Günlerdir beklenen isim açıklanıyor

TRANSFER PLANI DA MASADA

Bugünkü toplantıda yalnızca teknik direktör konusu değil, yeni sezonun transfer stratejisi ve kadro yapılanması da görüşülecek. Ayrıca yönetim kurulu içerisindeki görev dağılımının da netleştirilmesi planlanıyor.

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sıcak saatler! Günlerdir beklenen isim açıklanıyor - Son Dakika

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