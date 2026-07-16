Reyhanlı'da Fenerbahçe tutkusu: Apartman 'Fenerbahçe konutu' oldu - Son Dakika
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Reyhanlı'da Fenerbahçe tutkusu: Apartman 'Fenerbahçe konutu' oldu

16.07.2026 14:28  Güncelleme: 14:44
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cüneydioğlu ailesi, oturdukları 3 katlı apartmanın dış cephesini Fenerbahçe'nin sarı-lacivert renklerine boyayıp amblemini işletti. Bina, mahallede 'Fenerbahçe konutu' olarak anılmaya başlandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Cüneydioğlu ailesi, taraftarı oldukları Fenerbahçe'nin renklerini ve amblemini, 3 katlı aile apartmanının dış duvarına işletti.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda yaşayan Cüneydioğlu ailesi, binanın dış cephesini sarı-lacivert renklere boyattı. Fenerbahçe'nin amblemini de dış cepheye işleten aile, binanın mahallede "Fenerbahçe konutu" olarak anılmasını sağladı.

Apartmanda yaşayan 31 yaşındaki Yusuf Cüneydioğlu, AA muhabirine, daha önce de aynı renklere sahip olan binanın, aile büyüğü Cevdet Cüneydioğlu'nun talebi üzerine yeniden boyatıldığını söyledi.

Fenerbahçe sevgisinin kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren Cüneydioğlu, "Görenler şaşırıyor, fotoğraf çekiliyor. Biz de Fenerbahçeli olduğumuz için aynı tutkuyla devam ediyoruz. Fenerbahçe aşığı olarak Aziz Yıldırım'ı burada görmeyi isteriz." diye konuştu.

Cüneydioğlu, fotoğraf çektirmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Reyhanlı'da Fenerbahçe tutkusu: Apartman 'Fenerbahçe konutu' oldu - Son Dakika

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