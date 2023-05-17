Fenerbahçeli efsane futbolcu Lugano'dan messi iddiası: Kupayı almasını istediler

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin için Fenerbahçe'nin Uruguaylı efsanesi Diego Lugano tarafından çok konuşulacak bir ortaya atıldı.

"HAKEMLER YARDIM ETTİ"

Radio Carve'ye konuşan Lugano, "Messi ve arkadaşlarına verilen 5 penaltının 4'ü penaltı değildi. Hakemler çok fazla destek sağladı" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA BÖYLE KURALLARA YER YOK"

FIFA'nın oyun kurallarına müdahale etmesinden rahatsız olduğunu belirten Uruguaylı eski futbolcu, "Kuralları oyundan hiçbir şey anlamayan insanlar getiriyor. Arkanı dönüyorsun, top parmağına dokunuyor ve penaltı çalınıyor. Bu kararları hiç futbol oynamayan kişiler veriyor. FIFA'nın büyük hatalar yapıyor" dedi.