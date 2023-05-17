Fenerbahçeli efsane futbolcu Lugano'dan messi iddiası: Kupayı almasını istediler - Son Dakika
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Fenerbahçeli efsane futbolcu Lugano'dan messi iddiası: Kupayı almasını istediler

17.05.2023 19:04

Uruguay Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin efsanesi Diego Lugano, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'e hakemler yoluyla yardım edildiğini ileri sürdü.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin için Fenerbahçe'nin Uruguaylı efsanesi Diego Lugano tarafından çok konuşulacak bir ortaya atıldı.

"HAKEMLER YARDIM ETTİ"

Radio Carve'ye konuşan Lugano, "Messi ve arkadaşlarına verilen 5 penaltının 4'ü penaltı değildi. Hakemler çok fazla destek sağladı" ifadelerini kullandı.

Resmen şike iması! F.Bahçe'nin efsanesi Lugano'dan bomba Messi iddiası: Yardım edildi

"FUTBOLDA BÖYLE KURALLARA YER YOK"

FIFA'nın oyun kurallarına müdahale etmesinden rahatsız olduğunu belirten Uruguaylı eski futbolcu, "Kuralları oyundan hiçbir şey anlamayan insanlar getiriyor. Arkanı dönüyorsun, top parmağına dokunuyor ve penaltı çalınıyor. Bu kararları hiç futbol oynamayan kişiler veriyor. FIFA'nın büyük hatalar yapıyor" dedi.

Resmen şike iması! F.Bahçe'nin efsanesi Lugano'dan bomba Messi iddiası: Yardım edildi
Resmen şike iması! F.Bahçe'nin efsanesi Lugano'dan bomba Messi iddiası: Yardım edildi
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Diego Lugano, Fenerbahçe, Arjantin, Lugano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli efsane futbolcu Lugano'dan messi iddiası: Kupayı almasını istediler - Son Dakika


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