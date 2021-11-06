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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

06.11.2021 00:34
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mesut Özil ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Özil, ziyaret sonrasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesaplarından ziyarette çekilen fotoğrafı paylaşan Mesut Özil, gönderisine, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti" notunu düştü.

Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİ, NİKAH ŞAHİDİ OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 2019 yılında dünyaevine giren Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin nikah şahidi olmuştu. Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etmişti.

Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika
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