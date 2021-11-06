Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
Sosyal medya hesaplarından ziyarette çekilen fotoğrafı paylaşan Mesut Özil, gönderisine, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti" notunu düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 2019 yılında dünyaevine giren Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin nikah şahidi olmuştu. Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etmişti.
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