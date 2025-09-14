Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray\'a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson\'u istiyor

Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Brezilyalı yeni kalecileri Ederson'a sevgi gösterilerinde bulundu. Tribünlerin birçoğu, Galatasaray taraftarının daha önce birçok kez yaptığı tezahürat olan 'Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor' şeklinde bağırdı ve ezeli rakiplerine göndermede bulundu.
Taraftarın bu sevgisine kayıtsız kalamayan 32 yaşındaki deneyimli file bekçisi, Fenerbahçe taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi. Ederson, kendisine yapılan tezahüratlara alkışla karşılık verdi.
