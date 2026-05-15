15 dakika arayla gelen iki acı haber! Kalp masajı yaptığı arkadaşının ardından o da öldü - Son Dakika
15 dakika arayla gelen iki acı haber! Kalp masajı yaptığı arkadaşının ardından o da öldü

15.05.2026 09:30
Kalp krizi geçiren arkadaşını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışan Bülent Şen, iyi haber beklediği hastane bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Manisa'nın sevilen iki esnafı, yaklaşık 15 dakika arayla yaşama veda ederken, yıllara dayanan dostlukları aynı gün son buldu.

Manisa'da yıllardır dostluklarıyla tanınan esnaflar Coşkun Burlu (52) ile yakın arkadaşı Bülent Şen (54), geçirdikleri kalp krizleri sonucu yaklaşık 15 dakika arayla hayatını kaybetti. Arkadaşını kurtarmak için seferber olan Şen'in, hastane bahçesinde fenalaşarak yaşamını yitirmesi şehirde büyük üzüntüye neden oldu.

ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARFETTİ

Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Rahatsızlanan Coşkun Burlu, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek yakın dostu Bülent Şen'i arayıp hastaneye götürmesi için yardım istedi. Kısa sürede arkadaşının yanına gelen Şen, Burlu'nun fenalaştığını görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşına kalp masajı yapan Şen, Burlu'nun hayatta kalması için büyük çaba gösterdi.

Coşkun Burlu

YAKIN ARKADAŞLAR 15 DAKİKA ARAYALA VEFAT ETTİ

Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Coşkun Burlu, ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşının peşinden hastaneye giden Bülent Şen ise acil servis önünde iyi haber beklediği sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerince sedyeyle acil servise alınan Şen de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakın iki arkadaşın yaklaşık 15 dakika arayla yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu.

Bülent Şen

"İKİSİNİ DE KURTARAMADIK"

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı, yaşanan acı olayı şu sözlerle anlattı: "İlk olarak Coşkun Burlu saat 01.30 sıralarında ambulansla hastanemize getirildi. Acil serviste müdahalesi sürerken bahçede bir bayılma vakası olduğu bilgisi geldi. Olay yerine gittiğimizde fenalaşanın, Coşkun Burlu'nun yakın arkadaşı Bülent Şen olduğunu öğrendik. İki arkadaş aynı anda kırmızı alanda hayata döndürülmeye çalışıldı ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef ikisini de kaybettik. Ailelerine başsağlığı diliyoruz."

AYNI CAMİDEN SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Evli ve ikişer çocuk babası olan Coşkun Burlu ile Bülent Şen için Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay, oda başkanları, eğitim camiası, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazı öncesi konuşan İmam Adem Karakuş, "Merhum Bülent Şen, en yakın arkadaşı olan merhum Coşkun Burlu'ya yardım etmek için mücadele etti. Onun acısına dayanamadı. Allah, dünyada birbirini çok seven bu iki kardeşimize rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

Cami avlusunu dolduran kalabalığın gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından iki yakın dostun cenazesi omuzlarda taşınarak Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Manisa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yol yolcu yol yolcu :
    gerçek dostlar mezara kadar birliktedirler. helal olsun bu iki güzel dostun mekanları cennet olur inşallah?? 4 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    ölümüne mücadele etmiş adam helal olsun 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
