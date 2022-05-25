Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Kadro dışı bırakılan milli futbolcu için Trabzonspor'un harekete geçeceği öne sürüldü.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Ozan Tufan için Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavililer, Ozan için Fenerbahçe ile bir görüşme yapmayacak. Ancak menajerine "Eğer bonservisini bedelsiz alırsan, Abdullah hoca seninle çalışmak istiyor" mesajı gönderildi.
Ozan'ın birinci tercihi Beşiktaş. Siyah-beyazlı formayı giymek için Galatasaray'a hayır dedi. Bonservisini bedelsiz alırsa ilk tercihin de Beşiktaş olacağı konuşuluyor.
Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterip kendisini ispat etmek isteyen Ozan Tufan, bordo-mavili kulübe sıcak bakıyor. Abdullah Avcı faktörü de bu transferin olma olasılığını artırıyor. Çünkü Ozan ve Avcı'nın arası çok iyi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçelileri çıldırtacak iddia! Ezeli rakip Ozan Tufan'a transfer için mesaj gönderdi - Son Dakika