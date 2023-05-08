Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında yer alan Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray'la puan eşitleme fırsatını kaçırdı.
Sahaya sürdüğü kadro ve değişiklikleri çok tartışılan Jesus, maç sonu yaptığı açıklamalarla taraftardan büyük tepki gördü. Başkan Ali Koç, Portekizli hocayı kulüp binasına çağırdı. Başkan, Jesus ile ikinci kez böyle bir toplantı gerçekleştirdi.
Sarı-Lacivertli taraftarların Jesus'a gösterdiği tepki dinmek bilmiyor. Maç sonu yapılan açıklama, sosyal medyada halen gündemin zirvesinde.
İşte sosyal medyadaki yorumlar:
Son Dakika › Spor › Fenerliler Jesus'un açıklamasına büyük tepki gösterdi: Dalga mı geçiyorsun? - Son Dakika