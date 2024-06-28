Ferdi ve Arda, Çekya maçından önce tahminde bulunmuş! Bakın, skoru kim bilmiş? - Son Dakika
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Ferdi ve Arda, Çekya maçından önce tahminde bulunmuş! Bakın, skoru kim bilmiş?

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A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı yenerek son 16 takım arasına kaldığı kritik karşılaşmadan 1 gün önce milli yıldızlarımız Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in skor tahmininde bulunduğu ortaya çıktı. Arda, 2-1'lik galibiyet tahminiyle maçın sonucunu doğru bilirken, Ferdi ise 3-1 kazanacağımız yönünde görüş bildirmiş.

28.06.2024 12:43
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A Milli Futbol Takımımızın Çekya'yı 2-1 mağlup ederek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 takım arasına kaldığı maç öncesinde milli yıldızlarımız Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in arasındaki dikkat çeken sohbet ortaya çıktı.

ARDA GÜLER, ÇEKYA MAÇININ SKORUNU ÖNCEDEN BİLMİŞ

Ferdi ve Arda'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi YouTube hesabında paylaştığı "Son 16 biletinin hikayesi" videosunda karşılaşmadan 1 gün önce maçın oynandığı Volkspark Stadyumu'nun çimlerinde dolaşırken müsabakanın sonucuna ilişkin tahminde bulunduğu görülüyor.

İkilinin arasında geçen diyalog ve skor tahminleri şu şekilde;

Ferdi Kadıoğlu: Yarın ne olur?

Arda Güler: Kazanır mıyız, berabere mi?

Ferdi Kadıoğlu: Sence?

Arda Güler: Bence kazanırız. Sence?

Ferdi Kadıoğlu: Kaç kaç?

Arda Güler:Bence 2-1. Sence?

Ferdi Kadıoğlu: Bence 3-1.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Ferdi Kadıoğlu ile Arda Güler arasındaki bu diyalog ve Arda'nın maçın skorunu 1 gün önceden doğru tahmin etmesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, bu videoyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Ferdi ve Arda, Çekya maçından önce tahminde bulunmuş! Bakın, skoru kim bilmiş?

A Milli Kadın Futbol Takımı, Çek Cumhuriyeti, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Türkiye, Futbol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi ve Arda, Çekya maçından önce tahminde bulunmuş! Bakın, skoru kim bilmiş? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu: Arda oynasın diye anıranlar, spor kamuoyunu meşgul edenler söylesin üç maçta ne fark yarattı? Takımı resmen eksik oynattı. Sağda arda varken izlediniz, Barış alper sağdayken izlediniz. Hangisi iyiydi. 17 31 Yanıtla
  • Sabri İnce: Onlar da biliyor gol yiyeceğimizi . 2-1 ,3-1 tahmin etmişler . 16 0 Yanıtla
  • Hamza Taner: Arda Ferdi abi diye hitap eder siz yanlış yazmışsınız demek ki bu konuşma sizin kendi aranızda 6 6 Yanıtla
  • Ali boz: her ikisi de gol yiyecekleri konusunda eminlermiş:)) bir sonraki tahminde kaç gol yeriz,diye iddiaya girerler 1 6 Yanıtla
  • Tahir Atli: ferdi Türkçe biliyormuydu? 0 1 Yanıtla

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