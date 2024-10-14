Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor - Son Dakika
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Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor

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Galatasaray'da Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Muslera'nın yerine arayışlara başlayan sarı-kırmızılıların listesinde 3 kalecinin ismi ön plana çıkıyor. Bu isimler arasında daha önce Fenerbahçe forması giymiş bir kaleci de yer alıyor.

14.10.2024 15:55
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Galatasaray'da bir devir sona eriyor. Sözleşmesinin son yılındaki Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım, efsaneler arasında ismini yazdıran Muslera'nın yerini doldurmak için şimdiden çalışmalara başladı.

İLK ADAY MERET

İddiaya göre Galatasaray'ın listesinde 2'si yerli 3 kaleci bulunuyor. Yabancı kaleci olarak en güçlü adayının Alex Meret olduğu öne sürüldü. 27 yaşındaki İtalyan eldivenin Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor
Alex Meret

YERLİ ADAYLAR DOĞAN VE BERKE

Sarı-kırmızılılarda yerli adaylardan birinin Doğan Alemdar olduğu aktarıldı. 21 yaşındaki milli kalecinin Fransız ekibi Rennes ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. Cimbom'ım diğer yerli adayının ise Berke Özer olduğu belirtildi. Eyüpspor ile sözleşmesinin son yılında olan 24 yaşındaki kaleci, daha önce Fenerbahçe forması da giymişti.

Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor
Berke Özer

"KALECİ BULMAK KOLAY DEĞİL"

Muslera ile ilgili geçtiğimiz gün açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Geçen sene de bu sene de ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil" ifadelerini kullanmıştı.

Fernando Muslera\'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor

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Son Dakika Spor Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    kim gelirse gelsin 5saraya umarım maç başına en az 3 gol yer yeni kaleci memet gitti 5saray bitti 0 4 Yanıtla
  • emin baş:
    Berke Özer kale için uygun olur gibi. 0 0 Yanıtla
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