Fethiye'de düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde Ali Gürbüz birinci oldu - Son Dakika
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Spor

Fethiye'de düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde Ali Gürbüz birinci oldu

Fethiye\'de düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde Ali Gürbüz birinci oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 2. Mustafa Kiremitli yağlı pehlivan güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Finalde Cengizhan Şimşek'i yenen Gürbüz, Fethiye'nin başpehlivanı oldu.

06.05.2024 09:57  Güncelleme: 10:02
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl düzenlenen 2. Mustafa Kiremitli yağlı pehlivan güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu. Finalde Cengizhan Şimşek ile karşılaşan Ali Gürbüz kıyasıya mücadeleyi kazanarak Fethiye'nin başpehlivanı oldu.

Fethiye'de düzenlenen 2. Mustafa Kiremitli Fethiye Yağlı Güreşleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Yağlı güreşlere çeşitli illerden 71'i başpehlivan, 1004 güreşçi katıldı. Çekişmeli, heyecanlı ve kıran kırana geçen güreşlerde pehlivanlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yaklaşık 40 bin kişinin izlediği güreşlere Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla Milletvekili Gizem Özcani Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Oda Başkankanları, STK başkanları, Siyasi Parti temsilcileri ile çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi, Karaçulha Mahallesi'nde buluştu.

Ağalık 5 Milyon 500 TL ile Batuhan Kiremitli'ye verildi

Organizasyonda, güreş ağalığını 5 Milyon 500 TL bedelle Merhum Mustafa Kiremitli'nin torunu iş insanı Batuhan Kiremitli aldı. Fethiye Yağlı Güreşleri, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ni de aratmadı. Güreşlerde finalde başpehlivanlık için Ali Gürbüz ile Cengizhan Şimşek ile karşılaştı. İzleyenlerin büyük heyecanla izlediği final güreşi yaklaşık 1 saat sürdü. Ali Gürbüz rakibi Cengizhan Şimşek'e yaptığı atakla yenmeyi başardı. Ali Gürbüz karşılaşma sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.

"625 yıllık geçmişi olan bir güreş kültürümüz daha var"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı açıklamada, "Türk milletin köklerinden gelen önemli bir geleneği var bu da yağlı güreşler. Yağlı güreşler Türk milletinin Fethi kültüründen gelir özellikle Anadolu'ya geldikten sonra Orta Asya'dan Türkmenistan'dan getirdikleri geleneği atalarımız devam ettirmişler. Hatta Rumeli'ye geçerken Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa Rumeli'yi fetheden şehzadedir ve ordu komutanıdır. Onun zamanında Kırkpınar'da başlayan 625 yıllık geçmişi olan bir güreş kültürümüz daha var. Anadolu'nun her köşesinde Perşembe Yaylası'ndan tutun Antalya'ya, Muğla'ya, Çanakkale'ye, Rumeli'ye Karadeniz'e kadar her tarafta güreş kültürümüz oturmuş durumdadır. Bu bizim kültürümüzün çok önemli bir parçasıdır. Bu Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Benim tek dileğim Türk milleti köklerinden kopmasın bütün bu geleneklerin Anadolu her bir köşesinde sürdürülsün bunun içinde elimizden her geleni her zaman yapmaya hazırız. Ben tekrar bütün bu organizasyonu yapan arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise yaptığı açıklamada, " Ülkemizdeki bütün başpehlivanları davet ettik. Başpehlivanların yanında baş altı orta boy bine yakın sporcu ile Karaçulha Er Meydanındayız. Tüm güreş severlerimize iyi seyirler diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fethiye'de düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde Ali Gürbüz birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde Ali Gürbüz birinci oldu - Son Dakika
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