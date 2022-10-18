FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılıp fotoğraf çektirdi - Son Dakika
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FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılıp fotoğraf çektirdi

18.10.2022 14:35

FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, sosyal medya hesabından Türkiye ile son dönemde büyük gerilim yaşayan Yunanistan'ın bayrağına sarılıp fotoğraf çektirdi.

ABD Basketbol Ligi NBA'de oynayan Enes Kanter Freedom, Yunanistan'dan paylaşım yaptı. FETÖ'cü Kanter, bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi.

KALP VE YUNANİSTAN BAYRAĞI EMOJİSİ EKLEDİ

Yunanistan'a giden Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı. İngilizce "Merhaba Yunanistan" notu düştüğü fotoğraflara Kanter, kalp ve Yunanistan bayrağı emojisi de ekledi.

FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal Yunanistan paylaşımı! Bayrağa sarılıp fotoğraf çektirdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Yunanistan'da katıldığı bir programda, Yunan televizyonuna da röportaj veren Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf etti.

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Yunanistan, Atina, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılıp fotoğraf çektirdi - Son Dakika


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