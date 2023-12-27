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Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımdan kendisine henüz bir teklif gelmediğini söyledi.

Feyyaz Uçar\'ın \'\'Adaylarımızdan biri\'\' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
27.12.2023 - 18:03,  Güncelleme: 18:06
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Son olarak Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Yönetimin listesinde yer alan deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, siyah-beyazlı camia ile ilgili ilk kez konuştu.

FEYYAZ UÇAR "ADAYLARIMIZDAN BİRİ" DEMİŞTİ

Siyah-beyazlı takımda futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Hatayspor maçından sonra, "Sergen Yalçın teknik direktör adaylarımızdan biri" demişti.

"TEKLİF VEYA GÖRÜŞME OLMADI"

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Yalçın, Duhuliye'ye yaptığı açıklamada "Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını ben de izledim, ama şu saate kadar bana gelen bir teklif ya da görüşme olmadı. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman konuşuruz, şu an itibari ile beni kimse aramadı" şeklinde konuştu.

YORUMLAR

Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Feyyaz Uçar, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu - Son Dakika
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