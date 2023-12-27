Feyyaz Uçar\'ın \'\'Adaylarımızdan biri\'\' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu

Son olarak Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Yönetimin listesinde yer alan deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, siyah-beyazlı camia ile ilgili ilk kez konuştu.

FEYYAZ UÇAR "ADAYLARIMIZDAN BİRİ" DEMİŞTİ

Siyah-beyazlı takımda futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Hatayspor maçından sonra, "Sergen Yalçın teknik direktör adaylarımızdan biri" demişti.

"TEKLİF VEYA GÖRÜŞME OLMADI"

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Yalçın, Duhuliye'ye yaptığı açıklamada "Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını ben de izledim, ama şu saate kadar bana gelen bir teklif ya da görüşme olmadı. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman konuşuruz, şu an itibari ile beni kimse aramadı" şeklinde konuştu.