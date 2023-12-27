Son olarak Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Yönetimin listesinde yer alan deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, siyah-beyazlı camia ile ilgili ilk kez konuştu.
Siyah-beyazlı takımda futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Hatayspor maçından sonra, "Sergen Yalçın teknik direktör adaylarımızdan biri" demişti.
Konuyla ilgili ilk kez konuşan Yalçın, Duhuliye'ye yaptığı açıklamada "Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını ben de izledim, ama şu saate kadar bana gelen bir teklif ya da görüşme olmadı. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman konuşuruz, şu an itibari ile beni kimse aramadı" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu - Son Dakika