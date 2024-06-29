FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası İstanbul'da başladı.
Turnuvanın ilk gününde A, B, C ve D Grubu'nda toplam 8 müsabaka oynandı.
Sinan Erdem Spor Salonu ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
İspanya- Porto Riko: 89-63
Litvanya- Filipinler: 107-48
B Grubu:
Çin- Gine: 92-101
ABD- Fransa: 104-81
C Grubu:
Arjantin- İtalya: 83-79
Türkiye- Yeni Zelanda: 94-114
D Grubu:
Mısır- Avustralya: 82-85
Almanya- Kanada: 52-77
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