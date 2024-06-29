Spor

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası İstanbul'da başladı.

Turnuvanın ilk gününde A, B, C ve D Grubu'nda toplam 8 müsabaka oynandı.

Sinan Erdem Spor Salonu ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

İspanya- Porto Riko: 89-63

Litvanya- Filipinler: 107-48

B Grubu:

Çin- Gine: 92-101

ABD- Fransa: 104-81

C Grubu:

Arjantin- İtalya: 83-79

Türkiye- Yeni Zelanda: 94-114

D Grubu:

Mısır- Avustralya: 82-85

Almanya- Kanada: 52-77