FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak - Son Dakika
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak

29.07.2022 09:58
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası 16 ülkenin katılımıyla yarın İzmir'de başlayacak.

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası 16 ülkenin katılımıyla yarın İzmir'de başlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka ve Bornova Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek organizasyon 7 Ağustos Pazar günkü final maçıyla tamamlanacak.

Organizasyonda İspanya, Almanya ve Polonya ile B Grubu'nda yer alacak Türkiye, maçlarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapacak. Grup maçlarını saat 20.30'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, yarın Polonya, 31 Temmuz Pazar günü İspanya ve 1 Ağustos Pazartesi de Almanya ile karşılaşacak.

A Grubu'nda Fransa, İsrail, Kuzey Makedonya, Büyük Britanya, C Grubu'nda Sırbistan, Çekya, Yunanistan, Slovenya, D Grubu'nda Litvanya, Hırvatistan, İtalya ve Karadağ yer alacak.

Gruptaki konumlarına göre son 16 turunda A ile B Grubu, C ile D Grubu çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip olacak. Son 16 turunda galip gelenler çeyrek finale yükselecek, mağluplar ise klasman maçlarında karşılaşacak.

Organizasyonu son 3 sırada tamamlayacak ekipler B Ligi'ne gerileyecek.

Türkiye 3. kez ev sahibi

Daha önce 2014'te Konya'nın, 2016'da Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon üçüncü kez Türkiye'de oynanacak.

Türkiye'nin 2013 ve 2014'te birinciliğe ulaştığı şampiyonada, ay-yıldızlılar 2004, 2005, 2015 ve 2019'da ikinci, 2009 ve 2011'de ise üçüncülüğü elde etti.

37. şampiyon aranıyor

1964'ten 2002'ye kadar 2 yılda bir gerçekleştikten sonra her yıl düzenlenmeye başlayan organizasyon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yapılmadı.

Bu organizasyonda Sovyetler Birliği 8, Yugoslavya 5 birincilikle en fazla şampiyonluğa ulaşan ülkeler konumunda yer alıyor. Bu ülkeleri dörder birincilikle Fransa, İspanya ile Sırbistan, 3 şampiyonlukla Hırvatistan, ikişer birincilikle Litvanya, Türkiye ve Yunanistan ve birer şampiyonlukla İtalya ve Sırbistan-Karadağ izliyor.

Ücretsiz takip edilebilecek organizasyonun özel hazırlanan logosu, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti ve basketbol topunu bir araya getiriyor.

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Kaynak: AA

basketbol, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak - Son Dakika
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