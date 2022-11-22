FIFA'dan bir yasak daha! Belçika'nın Dünya Kupası forması veto edildi - Son Dakika
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FIFA'dan bir yasak daha! Belçika'nın Dünya Kupası forması veto edildi

22.11.2022 08:41

FIFA, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Belçika'nın deplasman formasının yakasında yer alan 'love' kelimesini kaldırmasını talep etti. Bu konuda tavrı net olan FIFA'nın Belçika Futbol Federasyonu ile görüşmeyi dahi kabul etmediği belirtildi.

"One Love" yazılı kol bantlarının Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kullanılmasına izin vermeyen FIFA, Belçika Milli Takımı'nı uyardı.

GÖRÜŞMEYİ BİLE KABUL ETMİYORLAR

Sporx'in ESPN'den aktardığı habere göre, FIFA'nın, Belçika Milli Takımı'ndan deplasman formasının yaka kısmında yer alan "Love" (Sevgi, Aşk) kelimesini kaldırmasını istediği ifade edildi. FIFA'nın, bu konuda tavrının net olduğu ve Belçika Futbol Federasyonu ile görüşmeyi dahi kabul etmediği ifade edildi.

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BELÇİKA SON KARARINI VERMEDİ

Belçika Milli Takımı'nın bu talebi yerine getirip getirmeyeceği ise bilinmiyor. Belçika, Dünya Kupası'nda ilk maçına 23 Kasım Çarşamba günü Kanada karşısında çıkacak.

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Belçika, Katar, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: FIFA'dan bir yasak daha! Belçika'nın Dünya Kupası forması veto edildi - Son Dakika
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