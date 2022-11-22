"One Love" yazılı kol bantlarının Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kullanılmasına izin vermeyen FIFA, Belçika Milli Takımı'nı uyardı.
Sporx'in ESPN'den aktardığı habere göre, FIFA'nın, Belçika Milli Takımı'ndan deplasman formasının yaka kısmında yer alan "Love" (Sevgi, Aşk) kelimesini kaldırmasını istediği ifade edildi. FIFA'nın, bu konuda tavrının net olduğu ve Belçika Futbol Federasyonu ile görüşmeyi dahi kabul etmediği ifade edildi.
Belçika Milli Takımı'nın bu talebi yerine getirip getirmeyeceği ise bilinmiyor. Belçika, Dünya Kupası'nda ilk maçına 23 Kasım Çarşamba günü Kanada karşısında çıkacak.
Son Dakika › Spor › FIFA'dan bir yasak daha! Belçika'nın Dünya Kupası forması veto edildi - Son Dakika