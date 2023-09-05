Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 3-0 yenerek gruptan çıktı
Son Güncelleme: 05.09.2023 22:05
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDIK
Filenin Efeleri, İsrail'de düzenlenen organizasyonun D Grubu'nda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet elde etti, 3 kez mağlup oldu.
GRUPTAN ÇIKTIK
Grubunu 8 puanla dördüncü sırada tamamlayan "Filenin Efeleri", son 16 turunda B Grubu'nu lider bitiren Slovenya'yla eşleşti. A Milli Takım, son 16 turu maçını Bulgaristan'ın Varna kentinde oynayacak.
- Salon: Shlomo Group Arena
- Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Szymon Pindral (Polonya)
- Türkiye: Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi ( Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Arda Bostan)
- İsrail: Hershko, Sokolov, David, Goldrin, Genis, Katzenelson (Roitman, Liberman, Ariel, Rura, Haver)
- Setler: 25-23, 25-13, 25-17
- Süre: 80 dakika (29, 24, 27)
Alper Kızıltepe
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