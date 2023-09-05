Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası\'nda İsrail\'i 3-0 yenerek gruptan çıktı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDIK

Filenin Efeleri, İsrail'de düzenlenen organizasyonun D Grubu'nda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet elde etti, 3 kez mağlup oldu.

GRUPTAN ÇIKTIK

Grubunu 8 puanla dördüncü sırada tamamlayan "Filenin Efeleri", son 16 turunda B Grubu'nu lider bitiren Slovenya'yla eşleşti. A Milli Takım, son 16 turu maçını Bulgaristan'ın Varna kentinde oynayacak.