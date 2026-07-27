Filenin Sultanları Şampiyon! - Son Dakika
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Filenin Sultanları Şampiyon!

Filenin Sultanları Şampiyon!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya’yı yenerek şampiyon oldu.

FIVB Milletler Ligi'nde finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde finalde Brezilya'yı 3-1 ederek şampiyon oldu. Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi. Filenin Sultanları, İstanbul Havalimanı apronunda THY ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA çalışanları tarafından Türk Bayraklarıyla karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer, şampiyon olan milli voleybolculara Havalimanı VIP Terminali girişinde çiçek takdim etti.

BAKAN BAK: TÜRK SPORU HEDEFTEN HEDEFE KOŞUYOR'

A Milli Voleybol Takımı'nın Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Filenin Sultanları'nı alkışlayın. Bize çok büyük bir gurur yaşattılar. İstikrarlı bir şekilde başarıdan başarıya koşuyorlar. Yine 2023'te de Avrupa şampiyonu olmuşlardı. Ağustos ayında da Avrupa Şampiyonası var. Tüm sporculara ve teknik heyete yürekten alkışlar. Milletimizi sevindirdiler, milletimize büyük bir gurur yaşattılar. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldular. Hedefler devam ediyor. Hocamızın da söylediği gibi, Türk sporunda büyük yatırımlar ve büyük tesisler var. Türk sporu hedeften hedefe koşuyor. Yapılan tesisler ve yatırımlar ortada. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Filenin Sultanları'nı yürekten alkışlıyoruz. Milletimizi sevindirdiler. Hep beraber Filenin Sultanları'na teşekkür ediyoruz. Yeni yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Teknik heyete, federasyona, federasyon yönetimine, karşılamaya gelen tüm sporculara ve değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz" dedi.

VALİ GÜL: TÜRKİYE'MİZE ÇOK ÖNEMLİ BİR SEVİNÇ YAŞATTINIZ

Yaşanan şampiyonluğun ardından İstanbul Valisi Davut Gül de ay-yıldızlıları tebrik etti. Gül, "Hep birlikte İstanbul'umuza ve Türkiye'mize çok önemli bir sevinç yaşattınız. Başta sporcularımız olmak üzere, voleybol camiasının bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Bu işin bugüne kadar gelmesine doğrudan katkı sağlayan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza ve sporun bütün paydaşlarına teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ediyor, başarılarının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TVF BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ: BU BAŞARI HEPİMİZİN BAŞARISIDIR

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ, "Bütün paydaşlara, emeği geçen antrenörlere, kulüplere, sponsorlara ve herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bu, Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığınız sürece, daha büyük başarılara imza atacaklar. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. En içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun ülkemize" dedi.

GİZEM ÖRGE: AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖRÜŞMEK ÜZERE

Büyük bir iş başardıklarını söyleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Gizem Örge, "İlgiyle katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ülkemize bir kere daha kupayla dönmek bizim için çok gurur verici. 2023 yılını tekrardan yaşatmak istiyoruz. 2026'da altın bir yaz olsun istiyoruz. İlk hedefimiz için müthiş bir özveri ve emekle mücadele ettik. Bütün takım arkadaşlarımızı ve voleybolda emeği geçen herkesi gerçekten çok kutluyorum. Yaptığımız iş çok büyük bir işti. Ama önümüzde daha yapacak çok büyük işlerimiz var. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" diye konuştu.

ZEHRA GÜNEŞ: ATATÜRK'ÜN KIZLARI OLARAK BAYRAĞI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ

Şampiyonlukta emeği olan herkese teşekkür eden Zehra Güneş, "Şu anda duygularımı tarif etmem imkansız. Ülkemdeyim, altın madalyayla buradayım ve kendi insanımızla, kendi milletimizle birlikte bu kutlamayı yapıyoruz. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Bütün takım arkadaşlarıma ve bu kupada emeği olan herkese teşekkür ederim. Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın sadece yarısı ve bence güzel günler bizi bekliyor. Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkta, alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız. Aldığımız ilhamı ve bu enerjiyi en iyi şekilde değerlendirerek eksiklerimizi görüp bunların üzerine çalışacağız. Antrenmanlarda da bunları en güzel şekilde yerine getireceğimizi düşünüyorum. Evimize, böyle bir hedefe ulaşıp bunu taçlandırarak dönmek, sizinle birlikte daha da keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur" dedi.

'ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

A Milli Takım'daki ilk yılında şampiyonluk kazandığı için mutlu olduğunu dile getiren Defne Başyolcu, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Benim ilk A Milli Takım senemdi ve ilk A Milli Takım senemde madalya ve kupayla ülkeme dönmek beni çok mutlu etti, çok gururlandırdı. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Çok duygulandım. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var ve orada da altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıracağımıza inanıyoruz. Çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

'A MİLLİ TAKIM'DAKİ İLK ŞAMPİYONLUK TECRÜBESİYDİ'

Türkiye'yi gururlandırdıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Berka Buse Özden, "Öncelikle çok mutluyuz. Ülkemizi gururlandırdığımız için çok mutluyuz. İkimizin de A Milli Takım'daki ilk şampiyonluk tecrübesiydi. O yüzden bunun ayrı bir gururunu yaşıyoruz. Tüm ablalara, takımımıza, bizi destekleyen herkese, sponsorlara ve başkanımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah nicelerine" diye konuştu.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA ÇOK İYİ HAZIRLANIYORUZ'

Kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden Dilay Özdemir, "Çok mutluyuz. Öncelikle biraz yorgun gözüküyorsak kusura bakmayın. Gerçekten çok uzun bir yolculuktan geldik. Çok mutluyuz, çok gururlu hissediyoruz kendimizi. Bu, ilk A Milli Takım kupamız. Buradan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi destekleyen ve bize sahip çıkan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlanıyoruz. Gerçekten çok yoğun ve istikrarlı çalışmalarımız var. Umarım oradan da kupayla dönmek, tabii ki, asıl hedeflerimizden biri" dedi.

Kaynak: DHA

Filenin Sultanları, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları Şampiyon! - Son Dakika

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