7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk, Ramos'a Barcelona maçında yıkımı yaşattı - Son Dakika

7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk, Ramos'a Barcelona maçında yıkımı yaşattı

7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk, Ramos\'a Barcelona maçında yıkımı yaşattı
Son Güncelleme: 30.09.2023 09:23

La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, sahasında Sevilla'yı tek golle mağlup etti. Katalan devine galibiyeti getiren golü Sevilla'nın dünyaca ünlü stoperi Sergio Ramos, Lamine Yamal'ın vurduğu topu kendi ağlarına yollayarak kaydetti. Bu goldeki bir detay ise film senaryosunu aratmadı. 7 yıl önce Barcelona altyapısında oynayan Lamine Yamal, Sergio Ramos'un elini tutarak maça çıkmıştı.

Barcelona ile Sevilla, La Liga'nın 8. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Katalan devi, Lamine Yamal'ın kafayla indirdiği topu Ramos'un kendi kalesine attığı gol ile 1-0 kazandı. Yamal'ın 7 yıl önce Ramos ile sahaya çıktığı görüntüler ise kısa süre içinde gündem oldu.

YAMAL, RAMOS'A KENDİ KALESİNE GOL ATTIRDI

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci 45 dakikasında Barcelona oyuna tüm ağırlığını koydu. 76. dakikada Barcelona ceza sahasına sol taraftan yapılan ortada Lamine Yamal topu kale önüne indirdi, Ramos topa ayak koydu ve yanlışlıkla ağlarına yolladı.

7 YIL ÖNCE ELİNİ TUTARAK SAHAYA ÇIKMIŞTI

Lamine Yamal, Barcelona altyapısında forma giyerken 2016'da oynanan bir Real Madrid maçında Sergio Ramos'un elini tutarak sahaya çıkmıştı. Filmleri aratmayan bu tesadüf, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti.

Film senaryosu değil, gerçek! 7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk Ramos'a dev maçı kaybettirdi
Lamine Yamal-Sergio Ramos (2016)
Film senaryosu değil, gerçek! 7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk Ramos'a dev maçı kaybettirdi
Film senaryosu değil, gerçek! 7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk Ramos'a dev maçı kaybettirdi
Film senaryosu değil, gerçek! 7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk Ramos'a dev maçı kaybettirdi
Film senaryosu değil, gerçek! 7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk Ramos'a dev maçı kaybettirdi

Sergio Ramos, Sevilla FC, Barcelona, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk, Ramos'a Barcelona maçında yıkımı yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk, Ramos'a Barcelona maçında yıkımı yaşattı - Son Dakika
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