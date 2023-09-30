7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk, Ramos\'a Barcelona maçında yıkımı yaşattı

Barcelona ile Sevilla, La Liga'nın 8. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Katalan devi, Lamine Yamal'ın kafayla indirdiği topu Ramos'un kendi kalesine attığı gol ile 1-0 kazandı. Yamal'ın 7 yıl önce Ramos ile sahaya çıktığı görüntüler ise kısa süre içinde gündem oldu.

YAMAL, RAMOS'A KENDİ KALESİNE GOL ATTIRDI

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci 45 dakikasında Barcelona oyuna tüm ağırlığını koydu. 76. dakikada Barcelona ceza sahasına sol taraftan yapılan ortada Lamine Yamal topu kale önüne indirdi, Ramos topa ayak koydu ve yanlışlıkla ağlarına yolladı.

7 YIL ÖNCE ELİNİ TUTARAK SAHAYA ÇIKMIŞTI

Lamine Yamal, Barcelona altyapısında forma giyerken 2016'da oynanan bir Real Madrid maçında Sergio Ramos'un elini tutarak sahaya çıkmıştı. Filmleri aratmayan bu tesadüf, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti.