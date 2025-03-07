FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te Başlıyor - Son Dakika
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FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te Başlıyor

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes\'te Başlıyor

Türkiye'nin en büyük kayak merkezi Erciyes, bu yıl ikinci kez FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 12 ülkeden 40'a yakın sporcu katılacak.

07.03.2025 10:56  Güncelleme: 11:10
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Bu sene ikincisi düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye), dünyanın en iyi snowcros sporcularını Erciyes'e getirecek.

Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olarak kış sporlarında amiral gemisi olan Erciyes, Dünya Kar Motosiklet Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto ve Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun destekleri ile 15-16 mart tarihlerinde Türkiy'de düzenlenecek. Erkekler ve kadınlar olmak üzere 2 kategoride gerçekleşecek şampiyonaya; Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD başta olmak üzere 12 ülkeden 40'a yakın kar motosikleti sporcusu katılacak.

Uluslararası otoritelerden tam not aldı

41 farklı kayak pisti ile Türkiye'nin en gelişmiş kayak merkezi unvanına sahip Erciyes Kayak Merkezi, geçtiğimiz yıl şampiyonanın ilkine ev sahipliği yaptı. Şampiyona, televizyon, internet ve sosyal medya yayınlarıyla birlikte yaklaşık 850 milyon kişiye ulaştı. Altyapısı ile uluslararası otoritelerden tam not alan organizasyonun bu sene TV yayınlarıyla birlikte 86 ülkeye ulaştırılması hedefleniyor.

En iyiler Türkiye'de yer alacak

Şampiyonanın yurt dışı ayağında geçtiğimiz haftalar Türkiye adına yarışan ilk Türk sporcu unvanının sahibi Galip Alp Baysan, Erciyes'te de yer alacak. Dünyanın dört bir yanından en iyi snowcros sporcularının katılımı ile düzenlenecek şampiyona zorlu karlı arazilerde koşulacak.

Liderlik savaşlarının verileceği Erciyes'te yer alacak Finlandiyalı sporcu Victoria Laine, "Kadınlar Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için Türkiye'ye geleceğim. Erciyes'te düzenlenecek organizasyon için çok mutluyum" dedi.

Norveçli sporcu Robert Lunden, "Dünya şampiyonasının Erciyes'te yapılacak ayağında yer alacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İsveçli sporcu Tilde Karelius ise, "Türkiye'de yarışmak eğlenceli olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te Başlıyor - Son Dakika

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