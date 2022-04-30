Fırat Develioğlu: Benim yaptığım müracaat Galatasaray'ın kongresini en fazla 21 gün geciktirebilir - Son Dakika

"Bana en fazla söylenebilecek söz 'Galatasaray'ın kongresini 21 gün geciktiren insan' yakıştırması olur"

"İki başkan adayının da amacı katılımcı demokratik bir seçim değildi. İkisinin de müzemizde 39'uncu başkan olarak resmini astırmaktan başka hiç bir hedefleri yok"

Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL, - Galatasaray'da olağanüstü seçimin yapılmasına mahkemeye yaptığı başvuru ile engel olan Fırat Develioğlu, Demirören Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü üyesi olan Fırat Develioğlu, mali genel kurulun iptalini isterken doğru bir davranışta bulunduğunu ve yeni yapılacak seçimin durdurulması konusunda da ilkeli ve hukuki bir talepte bulunduğunu savundu. Develioğlu, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, iki başkan adayının da amacının 39'uncu başkan olarak resmini müzeye astırmaktan başka hiçbir hedefleri olmadığını iddia ederken, "Benim yaptığım müracaat Galatasaray'ın kongresini en fazla 21 gün geciktirebilir. Mahkeme tedbir koyduğu anda 21 gün sonrasına kulüp seçim kararı alabilir ve ben bunu hiç bir şekilde durduramam. Bana en fazla söylenebilecek söz 'Galatasaray'ın kongresini 21 gün geciktiren insan' yakıştırması olur" şeklinde konuştu.