FOMGET'in Hedefi Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Spor

FOMGET'in Hedefi Şampiyonlar Ligi

15.08.2025 11:17
ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hasan Vural, hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu söyledi.

Hasan Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi elemelerinin ilk turunda Azerbaycan ve İsrail takımlarını elediklerini hatırlatarak, "Şimdi bizi daha zor bir grup bekliyor. Çünkü oradaki takımların seviyeleri gerek milli takım gerekse de lig anlamında bizden üstün. Ama biz de güzel bir kadro oluşturduk. Geçen senenin çekirdek kadrosunu koruyup üstüne 10 oyuncu aldık. Hazırlıklarımız sürüyor. Slavia Prag maçına en iyi, en diri kadromuza çıkıp başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

En büyük eksikliklerinin takım olarak kısa bir süre bir arada çalışmanın olduğunu aktaran Vural, şunları kaydetti:

"Takım birlikteliği çok önemli. Biz maalesef çok kısa bir süre çalıştık. Bunu hep basa basa söylüyorum. Bunu halletmeye çalışıyoruz. İlk iki maçı kazanmış olmamız takıma özellikle büyük moral oldu. İnşallah bunu olumlu şekilde kullanıp sonunu getirmeye çalışacağız. En az iki hazırlık maçı yapıp Finlandiya'ya öyle gideceğiz. En büyük hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak. Bizim için ligden önceki hedef bu. İnşallah bunu başaracağız."

Başak İçinözbebek: "En büyük hayalim Şampiyonlar Ligi'nde oynamak"

ABB FOMGET'in futbolcularından Başak İçinözbebek, Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.

Finlandiya'da 27 Ağustos'ta Slavia Prag ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Başak, "Hocalarımız rakibimizi inceledi. Gerekli taktikleri verdi. Yeni ve güçlü bir kadroya sahibiz. Maçı almak için çok çalışıyoruz. Kendimize de güveniyoruz. İnşallah Slavia Prag'ı yenerek oradan güzel bir galibiyetle ayrılırız." ifadelerini kullandı.

ABB FOMGET'te beşinci yılını doldurduğunu aktaran Başak, "Burada 2 şampiyonluk yaşadım. Bir şampiyonluğu da iki puanla kaçırdım. En büyük hayalim Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, bunu başaracak bir takımız. Ama asıl amacımız orada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Ankara taraftarına da çok teşekkür ederim. Her daim yanımızdalar. Ayrıca 27 Ağustos'ta Finlandiya'da yapacağımız maça, Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızı bizleri desteklemeye bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

27 Ağustos'ta Slavia Prag ile karşılaşacak

ABB FOMGET, Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu yarı final maçında önce Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0, ardından grup finalinde karşılaştığı İsrail ekibi Kiryat Gat'ı 3-1 yenerek üst tura yükseldi.

Ankara temsilcisi, ikinci eleme turunda 27 Ağustos'ta ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak. 7. grupta yer alan başkent temsilcisi, bu maçı kazanması halinde 30 Ağustos'ta Valeranga-Helsinki maçının galibiyle play-off'a kalabilmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA

