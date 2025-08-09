FOMGET Kadın Takımı'nın Hedefi Avrupa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

FOMGET Kadın Takımı'nın Hedefi Avrupa

FOMGET Kadın Takımı\'nın Hedefi Avrupa
09.08.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA elemelerini geçerek Slavia Prag ile karşılaşacak.

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk turda Azerbaycan ve İsrail takımlarını eleyerek bir üst tura çıkmıştı. Teknik Direktörü Hasan Vural, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri sonrası çıktıkları ilk antrenmanda önemli açıklamalarda bulundu. Vural, "Elemelerden sonraki idmanımız olmasına rağmen iştahlı, hevesli bir antrenman geçiriyoruz. İnşallah bunun karşılığını Avrupa ve ligde oynayacağımız maçlarda alacağız" dedi.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir ivme yakalayan ve gruplara kalma başarısı gösteren ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, 27 Ağustos'ta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Çekya'nın Slavia Prag takımı ile oynayacak. FOMGET, Avrupa ve lig için hazırlıklarını yoğun geçen antrenman çalışmalarıyla sürdürüyor. Teknik Direktör Hasan Vural ve takım Kaptanı Selda Akgöz, Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa maçlarında aldıkları galibiyetler için önemli bir mücadele verdiklerini ifade eden Vural, "Çünkü az hazırlıkla gitmiştik. Rakiplerimiz ise bizden daha fazla hazırlanmıştı ama çok şükür oyuncularımız anlık tepki verdi. Tur atladığımız 2 maçtan da güzel skorlarla ayrıldık. 2'nci grup bizim için daha önemli, daha zor rakiplerle oynayacağız. Biz bir takım karakteri yaratmaya çalışıyoruz; Pes etmeyen, sahada mücadele eden, sisteme bağlı kalarak oynayan ama yürekten oynayan bir takımı. Bunun için de çalışmalarımıza başladık. Önümüzde Slavia Prag maçına 20 günlük bir süremiz var. Bu süreyi çok iyi değerlendirip, inşallah orada da Türkiye'yi çok iyi temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Takım oyuncularının antrenmandaki hazırlıklarına da değinen Vural, "Takıma 3 gün izin vermiştik, birbirlerini özlemişler. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz eğer futbolcu grubu birbirini özlüyorsa demek ki bir aile ortamı oluşmaya başlıyordur. Bu da bizim için önemliydi. Elemelerden sonraki idmanımız olmasına rağmen iştahlı, hevesli bir antrenman geçiriyoruz. İnşallah bunun karşılığını oradaki maçlarda alacağız" ifadelerinde bulundu.

HASAN VURAL: GENİŞ KADRO BİZİM İÇİN AVANTAJ

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde başarılı bir şekilde ilerlemek istediklerini kaydeden Vural, "Eğer grubu aşarsak çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü çok geniş kadromuzda, 24 tane oyuncumuz var. 2 grupta ilerlediğimiz zaman hepsini kullanabileceğiz. Bu benim için avantaj. Sonuçta bütün oyuncularımızı oynatmış olacağız. Ligde başka bir grup, Şampiyonlar Ligi'nde liginde başka bir grup. Bu bazen dezavantaj gibi gözükebilir ama bence geniş kadrolar da avantajdır. Bu avantajı iyi kullanırız diye düşünüyorum" dedi.

SELDA AKGÖZ: KOLAY LOKMA DEĞİLİZ

Kaptan Selda Akgöz ise geçilen turlar sonrası takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek "Kısa bir zamanda toplandık ve kısa bir zamanda da maçlara çıktık. Gayet rahat da geçti diyebilirim. Çünkü her zaman demiştim maç oynanmadan kazanılmıyor. Rahat olacağını biliyorduk ama yine o konsantreyle gitmek istedik. Şimdi daha da zorlaştı işimiz. Kazandıkça da daha çok kazanma isteği geldi. Kızlar aynı şekilde, yani daha iyisini vermek, daha çok başarı getirmek istiyoruz. Bunun için de mental olarak da iyi hazırlanıyoruz. Çünkü başardıkça fazlasını istemeye başladık. Slavia Prag, geçen sene Galatasaray'ın rakibiydi. Zorlu bir takım. Ama biz de kolay bir lokma değiliz. Biz her zaman zorları seven bir takımız. Ne olursa olsun, sonunda yenilmek de olsa oraya çıkacağız. Önceliğimiz tabii ki de başarmak. Başarmak için de elimizden geleni en iyisini vereceğiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Slavia Prag, Azerbaycan, Antrenman, Helsinki, Futbol, İsrail, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FOMGET Kadın Takımı'nın Hedefi Avrupa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Muslera’dan Galatasaray’a mesaj var Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

10:58
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara! Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
13:49
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
13:37
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
13:30
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 11:11:40. #7.12#
SON DAKİKA: FOMGET Kadın Takımı'nın Hedefi Avrupa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.