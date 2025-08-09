FOMGET Kadın Takımı\'nın Hedefi Avrupa

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk turda Azerbaycan ve İsrail takımlarını eleyerek bir üst tura çıkmıştı. Teknik Direktörü Hasan Vural, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri sonrası çıktıkları ilk antrenmanda önemli açıklamalarda bulundu. Vural, "Elemelerden sonraki idmanımız olmasına rağmen iştahlı, hevesli bir antrenman geçiriyoruz. İnşallah bunun karşılığını Avrupa ve ligde oynayacağımız maçlarda alacağız" dedi.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir ivme yakalayan ve gruplara kalma başarısı gösteren ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, 27 Ağustos'ta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Çekya'nın Slavia Prag takımı ile oynayacak. FOMGET, Avrupa ve lig için hazırlıklarını yoğun geçen antrenman çalışmalarıyla sürdürüyor. Teknik Direktör Hasan Vural ve takım Kaptanı Selda Akgöz, Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa maçlarında aldıkları galibiyetler için önemli bir mücadele verdiklerini ifade eden Vural, "Çünkü az hazırlıkla gitmiştik. Rakiplerimiz ise bizden daha fazla hazırlanmıştı ama çok şükür oyuncularımız anlık tepki verdi. Tur atladığımız 2 maçtan da güzel skorlarla ayrıldık. 2'nci grup bizim için daha önemli, daha zor rakiplerle oynayacağız. Biz bir takım karakteri yaratmaya çalışıyoruz; Pes etmeyen, sahada mücadele eden, sisteme bağlı kalarak oynayan ama yürekten oynayan bir takımı. Bunun için de çalışmalarımıza başladık. Önümüzde Slavia Prag maçına 20 günlük bir süremiz var. Bu süreyi çok iyi değerlendirip, inşallah orada da Türkiye'yi çok iyi temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Takım oyuncularının antrenmandaki hazırlıklarına da değinen Vural, "Takıma 3 gün izin vermiştik, birbirlerini özlemişler. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz eğer futbolcu grubu birbirini özlüyorsa demek ki bir aile ortamı oluşmaya başlıyordur. Bu da bizim için önemliydi. Elemelerden sonraki idmanımız olmasına rağmen iştahlı, hevesli bir antrenman geçiriyoruz. İnşallah bunun karşılığını oradaki maçlarda alacağız" ifadelerinde bulundu.

HASAN VURAL: GENİŞ KADRO BİZİM İÇİN AVANTAJ

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde başarılı bir şekilde ilerlemek istediklerini kaydeden Vural, "Eğer grubu aşarsak çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü çok geniş kadromuzda, 24 tane oyuncumuz var. 2 grupta ilerlediğimiz zaman hepsini kullanabileceğiz. Bu benim için avantaj. Sonuçta bütün oyuncularımızı oynatmış olacağız. Ligde başka bir grup, Şampiyonlar Ligi'nde liginde başka bir grup. Bu bazen dezavantaj gibi gözükebilir ama bence geniş kadrolar da avantajdır. Bu avantajı iyi kullanırız diye düşünüyorum" dedi.

SELDA AKGÖZ: KOLAY LOKMA DEĞİLİZ

Kaptan Selda Akgöz ise geçilen turlar sonrası takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek "Kısa bir zamanda toplandık ve kısa bir zamanda da maçlara çıktık. Gayet rahat da geçti diyebilirim. Çünkü her zaman demiştim maç oynanmadan kazanılmıyor. Rahat olacağını biliyorduk ama yine o konsantreyle gitmek istedik. Şimdi daha da zorlaştı işimiz. Kazandıkça da daha çok kazanma isteği geldi. Kızlar aynı şekilde, yani daha iyisini vermek, daha çok başarı getirmek istiyoruz. Bunun için de mental olarak da iyi hazırlanıyoruz. Çünkü başardıkça fazlasını istemeye başladık. Slavia Prag, geçen sene Galatasaray'ın rakibiydi. Zorlu bir takım. Ama biz de kolay bir lokma değiliz. Biz her zaman zorları seven bir takımız. Ne olursa olsun, sonunda yenilmek de olsa oraya çıkacağız. Önceliğimiz tabii ki de başarmak. Başarmak için de elimizden geleni en iyisini vereceğiz" ifadelerinde bulundu.