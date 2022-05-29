Avrupa'nın dev liginde en çok şampiyon olan takım küme düştü! Taraftar stadı ateşe verdi

Saint Etienne ile Auxerre, Fransa Ligue 1 play-out finalinde Geoffroy-Guichard Stadı'nda karşı karşıya geldi. Penaltıları uzayan mücadeleyi Auxerre kazanırken, küme düşen St. Etienne taraftarları sahaya girerek takımlarına tepki gösterdi.

AUXERRE YÜKSELDİ, ST. ETIENNE DÜŞTÜ

1-1 biten ilk maçın rövanşında da normal süre 1-1 sona erdi. Auxerre'nin golü 51'de Hamza Sakhi'den gelirken, St. Ettiene'in beraberlik golü 76'da Mahdi Camara'dan geldi. Penaltılara uzayan mücadeleyi Auxerre kazanarak lige yükselirken, Saint Etienne küme düştü. Karşılaşmanın ardından yaşananlar ise yürekleri ağza getirdi.

Görüntü: Beinsports

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Fransa Ligue 1'in 10 şampiyonlukla Paris Saint-Germain ile birlikte en çok şampiyon olan takımı St. Etienne'nin küme düşmesinin ardından taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi. Ellerindeki meşaleleri sağa sola fırlatan holiganlar stadı adeta ateşe verdi. Futbolcular canlarını kendilerini soyunma odasına atarak güçlükle kurtardı.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

10 YIL SONRA GERİ DÖNDÜLER

Maçın galibi Auxerre ise 2011-12 sezonunda düştüğü Ligue 1'e tam 10 yıl sonra geri dönmeyi başardı.