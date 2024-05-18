Spor

Salon: Antalya

Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye) Ziling Wang (Çin)

Fransa: Rotar, Olinga Andela, Gicquel, Stojiljkovic, Sylves, Schalk (Elouga, Bernard, Respaut, Giardino, Ndiaye, Fanguedou, Diouf, Bah)

Bulgaristan: Yordanova, Saykova, Barakova, Dudova, Paskova, Krivoshiyska, (Stoyanova, Becheva, Rachkovska, Pashkuleva, Guncheva, Todorova, Rachkovska, Nikolova )

Setler: 19-25, 25-21, 25-11, 29-27

Süre: 106 dakika (25, 26, 20, 35 )

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa, Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Fransa ile Bulgaristan karşılaştı.

Müsabakadan 3-1 üstünlükle ayrılan Fransa, Milletler Ligi'nde 15 Mayıs'taki ilk maçında Almanya'ya 3-0, dün oynadığı ikinci karşılaşmasında Polonya'ya 3-0 yenilmişti.

Fransa, yarın Türkiye ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 14 Mayıs'ta Hollanda'ya, ikinci karşılaşmasında Japonya'ya, dün de İtalya'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olan Bulgaristan ise ilk hafta mücadelelerini tamamladı.