Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu

Haberin Videosunu İzleyin
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı\'nın Türkiye korkusu
13.02.2026 09:26  Güncelleme: 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı\'nın Türkiye korkusu
Haber Videosu

Portekiz efsanesi Pepe'nin çektiği kura sonucu A Millî Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, kura sonrası Türkiye ile oynayacakları maç hakkında, ''Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman tribünde birçok Türk taraftar yer alacak. Kendimizi tamamen evimizde hissedip hissetmeyeceğimizden emin değilim'' dedi.

A Millî Futbol Takımı'nın tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonu kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.

TÜRKİYE, FRANSA – İTALYA – BELÇİKA GRUBUNDA

Portekizli efsane futbolcu Pepe'nin çektiği kura sonucunda Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekip, Avrupa'nın güçlü futbol ülkelerine karşı mücadele edecek.

FRANSA CEPHESİNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, kura sonrası Türkiye ile oynayacakları maç hakkında konuştu. Diallo, "Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman tribünde birçok Türk taraftar yer alacak. Kendimizi tamamen evimizde hissedip hissetmeyeceğimizden emin değilim." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Belçika, İtalya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Demir Demir Demir Demir:
    Evet bize 5 den fazla atacaklar okadar korkmuşlar 19 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    abi ne kadar çok seviyoruz bu tür haberleri. yok biz daha çok bagirdik yok biz daha çok istedik vs vs. abi bir kerede su ülkede birşey sonuç odaklı olsun. içimiz disimiz bomboş algilarla doldu. 16 0 Yanıtla
  • YoH null YoH null:
    turst taktikleri 2 0 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    hay elimin ayarini demistir?? 1 1 Yanıtla
  • 4857Fener 4857Fener:
    bizden bir futbolcu niye çekmezki kurayı.örneğin eski kaleci yaşar 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Köyceğiz’de Sağanak Taşkınları Köyceğiz'de Sağanak Taşkınları
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Sapık antrenörün cezası belli oldu Çocuğu uyurken bile istismar etmiş Sapık antrenörün cezası belli oldu! Çocuğu uyurken bile istismar etmiş
Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 12:10:19. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.