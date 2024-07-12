Fransız milli rugby oyuncuları Hugo Auradou, 20, ve Oscar Jegou, 21, Arjantin'de cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Fransız milli rugby oyuncuları Hugo Auradou, 20, ve Oscar Jegou, 21, Arjantin'de cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı

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Arjantin'deki bir otel odasında bir kadına tecavüz ettikleri iddia edilen Fransız milli rugby oyuncuları Hugo Auradou ve Oscar Jegou, tecavüz ve saldırı suçlamalarıyla tutuklandı. Oyuncuların avukatı, cinsel ilişkinin rızaya dayalı olduğunu savunurken, kadının avukatı Natacha Romano, müvekkilinin vücudunda oluşan yaraların rıza olmadığının kanıtı olduğunu belirtti. Arjantin'de cinsel saldırı cezası altı ila 15 yıl arasında değişiyor.

12.07.2024 15:40  Güncelleme: 16:00
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39 yaşındaki Arjantinli kadının avukatı Natacha Romano, müvekkilinin Mendoza'daki bir otel odasında göğüslerinde ısırık izleri ve yaralar oluştuğunu belirtti. Fransız milli rugby oyuncuları Hugo Auradou (20) ve Oscar Jegou (21), Buenos Aires'te tecavüz ve saldırı suçlamalarıyla tutuklandı. Oyuncular suçlamaları reddederek kadının rızası olduğunu savundu. Interpol'ün Buenos Aires merkezinden Mendoza'ya nakledilen oyuncular, bugün mahkemeye bekliyor.

TACİZE UĞRAYAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Romano, müvekkilinin yaşananlar nedeniyle duygusal ve fiziksel olarak kötü hissettiği için hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kadının yüzünde, sırtında, göğüslerinde, bacaklarında ve kaburgalarında çeşitli yaralar ve ısırık izleri olduğunu belirtti. Kadının en az altı kez bir adam, bir kez de diğeri tarafından tecavüze uğradığını ve birkaç kez kaçmaya çalıştığını iddia etti.

Auradou ve Jegou, bir polis gözaltı biriminde kaldılar ve savcı Cecilia Bignert'in karşısına çıkarılacaklar. Suçlamaların ardından, duruşma öncesi tutuklu kalıp kalmayacaklarını belirlemek için 10 gün içinde bir duruşma yapılacak.

Bu süre zarfında, oyuncular şartlı tahliye veya ev hapsi için başvuruda bulunabilirler. Arjantin'de cinsel saldırı cezası altı ila 15 yıl arasında değişirken, iki saldırgan olması durumunda ceza 20 yıla kadar çıkabiliyor.

OLAY FRANSIZ MİLLİ TAKIMININ GÜNEY AMERİKA TURUNDA GERÇEKLEŞTİ

Fransız milli takımının Güney Amerika turu sırasında gerçekleşen bu suçlamalar, Fransız rugby camiasını sarstı. Saldırı, Fransa'nın Arjantin'i yenmesinin ardından Diplomatic Hotel'de gerçekleşti. Romano, kadının gece kulübünden bir adamla otel odasına gittiğini ve burada saatlerce zorla tutulup istismar edildiğini iddia etti.

OYUNCULARIN AVUKATI KADININ RIZASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Oyuncuların avukatı Rafael Cuneo Libarona, cinsel ilişkinin rızaya dayalı olduğunu savundu. Romano, kadının bedenindeki yaraların rıza olmadığının kanıtı olduğunu belirtti ve sanıkların tutuklu yargılanmasını talep edeceğini söyledi.

Fransız Rugby Federasyonu (FFR) başkanı Florian Grill, olayın farklı versiyonlarına dikkat çekerek, Arjantin adalet sisteminin olayı hızlıca incelemesi gerektiğini belirtti. Auradou ve Jegou, ikinci test maçı için yerlerini Mickael Guillard ve Judicael Cancoriet'e bıraktılar.

Fransız milli rugby oyuncuları Hugo Auradou, 20, ve Oscar Jegou, 21, Arjantin'de cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı
Fransız milli rugby oyuncuları Hugo Auradou, 20, ve Oscar Jegou, 21, Arjantin'de cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı
Fransız milli rugby oyuncuları Hugo Auradou, 20, ve Oscar Jegou, 21, Arjantin'de cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı
Fransız milli rugby oyuncuları Hugo Auradou, 20, ve Oscar Jegou, 21, Arjantin'de cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı
Fransız milli rugby oyuncuları Hugo Auradou, 20, ve Oscar Jegou, 21, Arjantin\'de cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı

Arjantin, Fransa, Hugo, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransız milli rugby oyuncuları Hugo Auradou, 20, ve Oscar Jegou, 21, Arjantin'de cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransız milli rugby oyuncuları Hugo Auradou, 20, ve Oscar Jegou, 21, Arjantin'de cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
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