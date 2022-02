Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Seyircimize, Beşiktaş camiasına galibiyet hediye etmek isterdik ama edemedik. Oyuna 3-4-2-1 ile başladık. Bunu tercih ederken de biraz bazı durumlar bizi oraya götürdü. Bazı oyuncuları başlangıçta kullanamadık. Kullandığımız oyuncu tercihlerimizde tamamen hem kendi oyunumuzu nasıl daha iyi oynarız, hem de rakibe karşı neler yapabiliriz, nasıl daha fazla topa sahip olabiliriz diye planladık. Özellikle merkezde Pjanic ve Can, önlerinde Alex ve İlkan ile oyunu rakip sahaya yıkıp, topa sahip olup Rıdvan ve Rosier'i kenarlarda buluşturup bitirici pasla golü atmayı planladık. Yeteri kadar iyi olmadı. Merkez orta sahada çok fazla top kaybı yaptık topa sahip olamadık ve oyunu biraz daha geride oyalanarak kurduk. Çok fazla sayıda korner kazandık ilk yarıda. Kornerlerle ilgili rakibi analiz ettiğimizde goller yediklerini gördük, oraya yoğunlaştık ve birkaç tane iyi korner geldi ama bir kısmını kullanamadık. İlk yarı oynanan oyundan çok fazla memnun olmadık. Rakipte kaleye fazla gelmedi. Gelen toplara da Ersin izin vermedi. İkinci yarıda formasyonu değiştirdik, 4-4-1'e geçtik. Biraz daha bizim etki alanımızda geçti başlangıçta ve bir süre sonra da kısa süreli kullanabileceğimiz oyuncuları oyuna aldık. Larin'i ve Ghezzal'ı oyuna aldık. Onlardan sonra rakip oyunu kendi sahasında kabullenmeye başladı. Gol öncesi gol pozisyonları var ama en son vuruşu doğru bir şekilde yapamadık. Ben kendi adıma söylüyorum çok üzgünüm. Takım burada kazanmayı çok istiyordu fakat öyle olmadı" diye konuştu.

"BATSHUAYI BU TAKIMIN İÇİNDE SEZON SONUNA KADAR FORVET BÖLGESİNDE DEVAM EDECEK"Batshuayi hakkındaki soruya ise teknik direktör Karaveli, "Sadece bugüne bu oyuna bağlı olarak cevap vermem doğru değil. Güven her zaman oyuna başlayabilir. Onun başlaması için Batshuayi'nin formda olmaması durumlarına ihtiyacı yok. Bugünü kazanarak, Batshuayi gol atarak da bitseydi Güven'in oyuna başlama şansı her zaman vardır. Güven her zaman değerli bir oyuncu. Ben Batshuayi'nin oyuna katkı verdiğini düşünüyorum. Gol pozisyonlarını gole çeviremediği için her şeyi silmeyi doğru bulmuyorum. Batshuayi bu takımın içinde sezon sonuna kadar forvet bölgesinde devam edecek. Bazen başka isimlerde olacak sahada ama oyunda kötü olduğunu düşünmüyorum" cevabını verdi."3 OYUNCUYU BAŞLANGIÇTA KULLANMAMAMIZ FORMASYONLA İLGİLİ DEĞİLDİ"Karaveli, oyuncu değişiklikleriyle ilgili ise "Josef sakatlanıp çıktı Malatya maçında ve tedavi ile geçti. Biz Adana Demir maçında kullanabiliriz diye geçti. Kendisi çok çalıştı ve tedavileri yolunda gitti. O da takımda olmak istedi. Bireysel antrenörle olan kısmı iyi geçti. Takımla beraber iki antrenmana çıktı ve süresi kısa olacaktı. Belki 15, 20 dakika planlıyorduk o yüzden onunla başlamadık. Ghezzal ise Antalya kampının ilk antrenmanını zorla tamamladı. Sonrasında yapılan kontrollerde problemi çıktı. 2 gün tedavi oldu ve İstanbul 'a döndü. Son iki gün antrenmana çıktı o da. Başlama ihtimali hiç yoktu. O da fedakarlık yaparak takımla olmak istedi. O da kısa süre aldı. Larin kıtalar arası yolculuk yaptı, maçta oynamıştı o da başlangıç yapabilecek durumda değildi. Bir bölümde kullanmak istiyorduk, oyun Larin'e ihtiyaç duyarsa diye. Bu 3 oyuncuyu başlangıçta kullanmamamız formasyonla ilgili değildi" diye konuştu.GROENENDIJK: BU POZİSYONDAN KURTULMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZFraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise şunları söyledi: "Harika taraftara sahip rakip karşısında zorlu bir mücadeleye girdik. Kritik bir pozisyonda olduğumuzu biliyoruz. Bunları aşmak için iyi oyuncular transfer ettik. Yeni transfer ettiğimiz oyuncular takıma katkı sağladığında daha iyi sonuçlar alacağız. Zorlu bir mücadele geçti. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyduk, fırsatlar yakaladık. 0-0 ile devre arasına gittik. İkinci yarı Beşiktaş'ın üstümüze geleceği belliydi. Dürüst olmak gerekirse gole yakın taraf Beşiktaş'tı. Bizim açımızdan mental olarak bu puanın önemi çok büyük. Buralardan çıkmak için böyle kritik puanlara ihtiyacımız vardı. Hafta içi ve hafta sonu iki kritik mücadele var. Bu pozisyondan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız. 0-0'lık sonuç ve 1 puandan memnunuz, doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz.""OYUNCULARDAN YERDE YATMALARINI İSTEYECEK BİR EKİP DEĞİLİZ"Oyuncuların zaman geçirmesiyle ilgili gelen bir soruya ise Groenendijk, "Biz tabi ki hiçbir zaman oyunculardan yerde yatmalarını isteyecek bir ekip değiliz. Ayakta kalıp gol atmalarını isteyen ekibiz. Beşiktaş son dakikalarda bizi geriye yasladı, hatalara zorladı. Birkaç pozisyonda da şansımız yanımızda oldu. Son pasları iyi ayarlayamadık. Yeni katılan oyuncular yoruldu, onları çıkartmak zorunda kaldık. Daha iyi kondisyonda daha iyi bir sonuç elde edebilirdik. Yattığınız her saniye her dakikaya eklenen artı dakikalar oluyor. Böyle bir şey istemedik biz" şeklinde konuştu."NURİ ŞAHİN İLE BİRLİKTE KARAR VERİYORUZ"Groenendijk, son olarak ise şunları söyledi:

"Kuralları maalesef ben koymuyorum. Ben bu takımın teknik direktörüyüm, Nuri ile birçok konuya çalışıyorum. Birlikte karar verdiğimiz doğrudur. Ayrıca çok iyi bir karakter kendisi. Kuralları bana sormanız doğru değil, ben Hollanda'dan geldim bu ülkede kuralları ben koymuyorum."