Fred ve Cengiz Ünder listede mi? Fenerbahçe'nin Twente kafilesi belli oldu - Son Dakika

Fred ve Cengiz Ünder listede mi? Fenerbahçe'nin Twente kafilesi belli oldu

Son Güncelleme: 19.08.2023 16:01

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder, listeye dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan renklerine bağladığı Fred ile Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Twente ile oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçlarının kafilesine alındı.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe'nin Twente kafilesi şöyle: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Osterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir

İLK MAÇ 24 AĞUSTOS'TA

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi konuk edecek. 24 Ağustos Perşembe akşamı Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fred ve Cengiz Ünder listede mi? Fenerbahçe'nin Twente kafilesi belli oldu

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fred ve Cengiz Ünder listede mi? Fenerbahçe'nin Twente kafilesi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fred ve Cengiz Ünder listede mi? Fenerbahçe'nin Twente kafilesi belli oldu - Son Dakika
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