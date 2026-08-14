Fred'in Fenerbahçe macerası resmen sona erdi! Yeni takımı da belli oldu

Transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere giden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Son olarak Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Fred ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, deneyimli orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Böylece Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe kariyeri 3 yılın ardından resmen sona erdi.

YENİ ADRESİ ATLETICO MINEIRO

Fred'in kariyerine ülkesinde devam edeceği öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun Atletico Mineiro ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

129 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'ye 9,74 milyon euroya transfer olan Fred, sarı-lacivertli formayı 129 maçta giydi. Sambacı yıldız 12 gol atıp 21 de asist yaparak skor tabelasının 33 kez değişmesini sağladı.