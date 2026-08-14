Fred'in Fenerbahçe macerası resmen sona erdi! Yeni takımı da belli oldu
Fenerbahçe'de Fred dönemi resmen kapandı. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi. Fenerbahçe'deki 3 yıllık macerası sona eren Fred'in Atletico Mineiro ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere giden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Son olarak Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Fred ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, deneyimli orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Böylece Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe kariyeri 3 yılın ardından resmen sona erdi.
YENİ ADRESİ ATLETICO MINEIRO
Fred'in kariyerine ülkesinde devam edeceği öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun Atletico Mineiro ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
129 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'ye 9,74 milyon euroya transfer olan Fred, sarı-lacivertli formayı 129 maçta giydi. Sambacı yıldız 12 gol atıp 21 de asist yaparak skor tabelasının 33 kez değişmesini sağladı.
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