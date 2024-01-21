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Freiburg, Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
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Freiburg, Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Freiburg, Hoffenheim'dan Macar oyuncu Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti. 26 yaşındaki savunma oyuncusu daha önce Rapid Wien, Mezokövesd, Apollon Limassol ve Fenerbahçe'de forma giymiş ve geçen yıl Hoffenheim'a transfer olmuştu. Macaristan Milli Takımı'nda 41 kez görev alan Szalai, Hoffenheim'da bu sezon sınırlı forma şansı bulmuş ve 5 maça çıkmıştı.

Freiburg, Attila Szalai\'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
21.01.2024 - 16:17,
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Freiburg, Hoffenheim'dan Macar oyuncu Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Freiburg Kulübü, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Szalai, Rapid Wien, Mezokövesd, Apollon Limassol ve Fenerbahçe'de oynadıktan sonra geçen yıl Hoffenheim'a transfer oldu.

Macaristan Milli Takımı'nda 41 kez görev alan Szalai, bu sezon fazla forma şansı bulamadığı Hoffenheim'da 5 maça çıktı.

Kaynak: AA
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