Freiburg, Attila Szalai\'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Freiburg, Hoffenheim'dan Macar oyuncu Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Freiburg Kulübü, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Szalai, Rapid Wien, Mezokövesd, Apollon Limassol ve Fenerbahçe'de oynadıktan sonra geçen yıl Hoffenheim'a transfer oldu.

Macaristan Milli Takımı'nda 41 kez görev alan Szalai, bu sezon fazla forma şansı bulamadığı Hoffenheim'da 5 maça çıktı.