Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı zorlu mücadelede futbol sahalarında ender görülen talihsiz bir kaza yaşayan Noa Lang, parmağının kopmasının ardından ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Hollandalı oyuncu, ülkesinin milli takım kampına katılım gösterdi.
Galatasaraylı futbolcu Noa Lang, Liverpool forması giyen vatandaşı Frimpong ile milli takım kampında karşılaştı. İki futbolcu, Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz sakatlık hakkında konuşurken Frimpong'un Noa Lang'a söyledikleri dikkat çekti.
Frimpong'un Noa Lang'a o anlarda kendisine yardım ettiğini anlattığı ve ''Biliyorsun sana yardım etmeye geldim, yemin ederim sana yardım ettim'' dediği görüldü. Bu anların ardından Noa Lang, Frimpong'a sarılarak kendisine teşekkür etti.
Son Dakika › Spor › Frimpong'tan Noa Lang'a: Yemin ederim sana yardıma geldim - Son Dakika
