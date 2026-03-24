Frimpong'tan Noa Lang'a: Yemin ederim sana yardıma geldim
Frimpong'tan Noa Lang'a: Yemin ederim sana yardıma geldim

24.03.2026 22:45
Liverpool maçında elinin reklam panolarına sıkışmasıyla parmağı kopan Noa Lang, başarılı geçen operasyonun ardından Hollanda Milli Takımı'na katıldı. Noa Lang, Liverpool maçında karşı karşıya geldiği vatandaşı Frimpong ile de bir araya geldi. İki futbolcu arasında o anlara dair yaşanan diyalog dikkat çekti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı zorlu mücadelede futbol sahalarında ender görülen talihsiz bir kaza yaşayan Noa Lang, parmağının kopmasının ardından ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Hollandalı oyuncu, ülkesinin milli takım kampına katılım gösterdi.

FRIMPONG İLE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaraylı futbolcu Noa Lang, Liverpool forması giyen vatandaşı Frimpong ile milli takım kampında karşılaştı. İki futbolcu, Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz sakatlık hakkında konuşurken Frimpong'un Noa Lang'a söyledikleri dikkat çekti.

''YEMİN EDERİM SANA YARDIMA GELDİM''

Frimpong'un Noa Lang'a o anlarda kendisine yardım ettiğini anlattığı ve ''Biliyorsun sana yardım etmeye geldim, yemin ederim sana yardım ettim'' dediği görüldü. Bu anların ardından Noa Lang, Frimpong'a sarılarak kendisine teşekkür etti.

Galatasaray, Liverpool, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun savunması ortaya çıktı TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı

22:16
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
19:14
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
