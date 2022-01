Fuat Çapa: "Elimizdeki kadro ile ilk 4 sıra içerisinde oluruz"

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Elimizdeki kadro ile ilk 4 içerisinde oluruz. Her şey yolunda giderse 5. ya da 6. olmayız ama ilk 4'te yer alırız" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya geldi. İlk devreyi değerlendiren ve ligin ikinci yarısındaki hedefleri hakkında bilgiler veren Çapa, önemli açıklamalarda bulundu.

"Elimizdeki kadro ile ilk 4 içerisinde oluruz"

Hiç transfer yapmasalar bile ligi ilk 4 içerisinde tamamlayacaklarına inandıklarını söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bizim ligde şu ana kadar hangi kulüpler istediği ya da beklediği futbolcuları aldı? Herkes en idealinin olmasını herkes ister, ben de iterim ama işler o kadar kolay değil. Adanaspor 2 yıl oynamayan bir oyuncu (Jordan Ibe) aldı. Onu biz alsak ne yazılırdı? O yüzden bu süreçte transfer yapmak ya da istediğin oyuncuyu almak oldukça güç. Bugüne kadar neden 4 yılda 60 futbolcu geldi-gitti. Bir şeyi yeni yaptığınız zaman eksik olanı tamamlıyorsunuz, sirkülasyon oluyor. Aradan belli bir süre geçince belirli bir yapı oluşuyor. Yeni oluşumlarda bu tür gelgitler olabilir. Sezon sonunda ne olacağını ben de bilmiyorum. Şunun sözünü verebilirim; ilk geldiğimiz günkü inanç ve heyecandan daha fazlasına sahibiz. 17 maçımız daha var. Bu süreçte neler yaşanılacak bilinemez. Elimizdeki kadro ile ilk 4 içerisinde oluruz. Her şey yolunda giderse 5. ya da 6. olmayız ama ilk 4'te yer alırız" diye konuştu.

" Türkiye'de yerli oyuncu transferinde 75-80 oyuncudan kurulu bir havuz var"

Transfer edilebilecek çok sayıda yerli oyuncunun olmadığına dikkat çeken Fuat Çapa, "Başkanımız transfer işinin içerisinde. Çünkü parayı veren o. Benim alınan oyuncuları izleme şansım olmadı. Pandemi şartlarında çıplak gözle oyuncu izleyemedim. Gözlemcilerin izlediği çok oyuncu vardı. Bizim yapmış olduğumuz şey; Boluspor maçından sonra eksik olan mevkilerle ilgili raporu yönetime sunmuştuk. Yönetim gerekeni yaptı. Türkiye'den 2 oyuncu ile belli seviyeye gelen görüşmeler, anlaştığımız oyuncular son haftalarda iyi oynaması sonucu transferler gerçekleşmedi. O nedenle diğer alternatiflere yöneldik. Yabancı oyuncularla da görüştük ama bazı yabancı oyuncular, 'Türkiye'de 5 yabancı ilk 11'de oynayabiliyor, 2 yedek var, sizin kadronuzda çok yabancı var, onların sözleşmesi feshedilmeden gelmek istemiyoruz' dediler. Devre arası olduğu için sistemimize ve bütçemize uygun hangi oyuncu var bu bağlamda hareket etmemiz gerekiyor. Sadece 1 yabancıya lisans çıkarttık. Yeni oyuncuları oynatmak için kadroda boşluk oluşturmamız gerekiyor. Yerli oyuncu bulmak da çok zor. 75-80 oyuncudan kurulu bir oyuncu havuzu var. Bu oyuncular da 8-9 takım tarafından paylaşılıyor. Böyle olunca da beklenen transferler gerçekleşmiyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Bir an önce gelecek oyuncuların takıma katılıp, katkı sağlamasını istiyoruz. Benim için en iyi oyuncu elimizdeki oyunculardır. Gelecek oyuncuları da takıma katıldıktan sonra değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Ülkemizde kazanırsanız iyi, kaybederseniz kötü oynamış sayılırsınız"

Türkiye'de futbola bakış açısının oynanan oyuna göre değil, alınan sonuca endeksli olduğuna dikkat çeken Çapa, "Türkiye'de izleyenleri tatmin edecek futbolu kim oynuyor? Türkiye'de ülke şartlarına göre futbol oynamak zorundasınız. Türkiye'deki futbol bu. Sizin beğenmediğiniz futbolu başkası beğenebilir. Bu göreceli bir kavramdır. Elimizdeki oyuncu grubu ile en iyisini istiyoruz. Son haftalarda Tomane'nin alternatifi var mıydı? Son 3 maçta stoperimiz yoktu. Bunları bahane yapmadım. Bu oyuncu grubundan en iyisini çıkartmaya çalıştık. Şu anda oynadığımız oyun tam olarak beni de tatmin etmiyor. Oynamak istediğiniz oyunu elinizdeki oyuncular ve rakibe göre oynamanız gerekiyor. Türkiye'de oyun değil sonuç önemli. Kazanırsanız iyi oynamış, kaybetmişseniz kötü oynamış olursunuz. Biz Türkiye'de maçlara skor odaklı bakıyoruz. Oyun ikinci planda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Kadroya ilk önce Osman Çelik'in ismini yazarım sonra diğer 10 futbolcunun adını yazarım"

Osman Çelik'in gösterdiği performans ve hırs ile daima ilk 11'de oynamayı hak ettiğini dile getiren Çapa, " Ali Ülgen'in kırmızı kartı bizi de üzdü. Vukan Savicevic temaslı olduğu için takımda yer almadı. O yüzden kadroya alınmadı. Hasan Kılıç ile ilgili sorun görmedim. Her gün Hasan Kılıç ile görüşüyorum. Diğer futbolcularla da görüşüyorum. Bir sıkıntı yok. İlk geldiğimde '27 puanla devreye girelim' desem sevinirdiniz. Son 3 karşılaşmada çok canımız acıdı. Tuzla, İstanbulspor maçları da canımızı acıttı. Devreye 3-4 puan daha fazla girsek çok farklı şeyler konuşurduk. Bu açığı kapatmak için daha fazla çalışacağız. Geçen sene Eskişehirspor, Ankaraspor ve Akhisarspor'un durumundan dolayı 3 takım 70'er puan aldı. Bu sezon 2 maç daha fazla oynanacak olmasına rağmen bu puanların yakalanacağını düşünmüyorum. Çünkü geçen seneye oranla çok çekişmeli bir lig geçiyor. Osman Çelik konusunda ise Osman her zaman 11'de olacak ama mevki o andaki ihtiyaca göre belli olacak. Sağ bek, stoper ya da orta sahada oynayacak ama kesin olarak ilk 11'de oynayacak. Önce Osman'ın ismini ilk 11'e yazacağız ardından diğer futbolcuların isimleri kadroya yazacağız" açıklamasında bulundu.

Transfer konusu

Yeni transferler ve gelebilecek oyuncular hakkında da bilgi veren Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Yunus Emre Çift, henüz kendini ispatlamadı. Sadece oynuyor. Ben de gençlere şans vermek istemiyorum. Talha Ülven'in transferinde Ali Ülgen'in cezası etkili oldu. Alaaddin'in de sözleşmesi kiralık. Elimizde bir sağ bek alternatifi olsun diye aldık. Tolcay Ciğerci de Türk statüsünde oynuyor. Onu da takımımızda değerlendireceğiz. Amilton konusunda gereken açıklama yapıldı. Atabey Çiçek'i Başakşehir göndermek istemiyor. Daha önce de burada oynadı, Samsun'a gelmek de istiyor. 8 Şubat'a kadar transfer devam ediyor, daha çok şey değişir" dedi.

" Ahmet Çalık'ı profesyonel olarak oynatan ilk teknik adamım"

Yakın zamanda geçirdiği trafik kazası ile 27 yaşında hayatını kaybeden Konyaspor'un defans oyuncusu Ahmet Çalık'ın profesyonel olma hikayesini de anlatan Çapa, şunları söyledi:

"Ahmet Çalık'a Allah rahmet eylesin. Gençlerbirliği'nde teknik direktörken altyapıdan A Takım'a ilk kez çıkartan hocayım. 2 yıl beraber çalıştık. Hangi süreçten hangi sürece geldiğini görmek benim için çok sevindiriciydi. Evladım gibi üzüldüğüm bir arkadaşımız oldu. Ahmet Çalık, ilk yıllarında çapraz bağ ameliyatı olmuştu. A2'de idmanlara başladı. Sözleşmesi bitiyordu ve yönetim de imzalamamak için bastırıyordu. Devre arası kampında İlhan Cavcav'ı da ikna edip Ahmet Çalık ile yeni sözleşme imzalamıştık. Fenerbahçe maçında ilk kez onu oynattım ve profesyonel kariyerine başladı. Bir önceki yıl Türkiye'de şike davası olmuştu. Başkan maçtan önce sordu; ben de stoperde yine Özgür'ü oynatmayı düşünüyordum. Ahmet Çalık'ı maçtan önce çağırıp, kendisine Fenerbahçe maçında ilk kez şans vereceğimi söyledim. Bunu babasına bile söylememesini söyledim. Stada giderken İlhan Cavcav, tekrar stoperde kimi oynatacağımı sordu. Ahmet Çalık'ı oynatacağız dedim. Başkan Cavcav da bana geçen yıl şike davası olduğunu ve ilk kez forma giyen bir oyuncu sonrasında kötü sonuç alırsak durumun farklı anlaşılabileceğini söyledi. Ben de 'Ahmet bugün iyi oynarsa uzun yıllar yararlanırsınız' demiştim ve ilk maçında çok güzel oynadı. Bu sezonun ardından da Ahmet Çalık Türk futboluna uzun yıllar hizmet etti. Sahadaki kişiliği dışında saha dışında da çok beyefendi bir insandı. Hepimiz çok üzüldük." - SAMSUN