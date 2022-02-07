Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Kocaeli
Hakemler: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Kemal Mavi
Kocaelispor: Korcan Çelikay (Dk. 58 İsmet Yumakoğulları), Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Taş (Dk. 88 Mandjeck), Atila Turan, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 58 Diop), Alpay Çelebi, Kolovos, Pereira (Dk. 88 Yiğitali Bayrak), Mehmet Yılmaz, Rasheed, Samed Ali Kaya
Beypiliç Boluspor: Oğul Kaan Doğan (Dk. 52 Bartu Kulbilge), Abdurrahim Dursun, Tugay Kacar, Bregu (Dk. 68 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz (Dk. 68 Bertu Alican Özyürek), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram, Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Balaj
Goller: Dk. 42 Rasheed (Kocaelispor), Dk. 17 Emin Bayram, Dk. 54 Tugay Kacar (Beypiliç Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mehmet Taş, Dk. 83 Pereira (Kocaelispor)
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.
Kaynak: AA
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