Üye Girişi
Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

07.02.2022 22:02
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: KocaeliHakemler: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Kemal MaviKocaelispor: Korcan Çelikay (Dk. 58 İsmet Yumakoğulları), Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Taş (Dk. 88 Mandjeck), Atila Turan, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 58 Diop), Alpay Çelebi, Kolovos, Pereira (Dk.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Kocaelispor: Korcan Çelikay (Dk. 58 İsmet Yumakoğulları), Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Taş (Dk. 88 Mandjeck), Atila Turan, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 58 Diop), Alpay Çelebi, Kolovos, Pereira (Dk. 88 Yiğitali Bayrak), Mehmet Yılmaz, Rasheed, Samed Ali Kaya

Beypiliç Boluspor: Oğul Kaan Doğan (Dk. 52 Bartu Kulbilge), Abdurrahim Dursun, Tugay Kacar, Bregu (Dk. 68 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz (Dk. 68 Bertu Alican Özyürek), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram, Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Balaj

Goller: Dk. 42 Rasheed (Kocaelispor), Dk. 17 Emin Bayram, Dk. 54 Tugay Kacar (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mehmet Taş, Dk. 83 Pereira (Kocaelispor)

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.

YORUMLAR
500

İlyas Kubilay Yavuz, Korcan Çelikay, Erkan Akbulut, Mehmet Taş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
21:43 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajları hakkında açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır
21:25 Vatandaşla toprak tartışması yaşayan CHP'li Başkan İsmail İnam: Bazı nahoş hadiseler oldu, üzgünüm
21:24 Dere kenarında oynayan çocuklar, cansız erkek bedeni buldu!
21:13 Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
21:11 Kazı esnasında kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı
20:19 Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
20:13 Gözü dönmüş koca, tartışma sonucu evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu
20:12 Elektrik zamlarından sonra restoran ve kafelerden ısıtıcılar için açılış ücreti alınmaya başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 22:10:33. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement