Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

26.02.2022 19:54
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Sarper Barış Saka, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk CurbayDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan Yeşilyurt, YatabareBeşiktaş: Ersin Destanoğlu,...

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Sarper Barış Saka, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi

Goller: Dk. 12 Batshuayi, Dk. 43 Ghezzal (Beşiktaş), Dk. 26 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 3 Welinton (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Fajr'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Beşiktaş defansı altıpasta kafayla topu kornere gönderdi.

8. dakikada Pedro Henrique'nin sağ kanattan sert ortasında Montero, Yatabare'den önce topa kafayla müdahale etti.

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Ghezzal içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası Atiba, Alex Teixeira'ya pasını verdi. Bu futbolcu da bekletmeden boş durumdaki Batshuayi'yi gördü. Batshuayi, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

14. dakikada Cofie'nin ceza yayının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kalecinin sağından auta gitti.

23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

26. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Uğur Çiftçi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasına altıpasta defansa rağmen iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

35. dakikada Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Ghezzal'ın ortasında altıpasın önünde iyi yükselen Welinton'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında kaleci Muammer Yıldırım çıkarak topu kontrol etti.

43. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Umut Meraş'ın soldan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Ghezzal, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Beşiktaş-Sivas maçı başladı! Beşiktaş-Sivas maçı başladı! Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 Beşiktaş: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Pedro Henrique, Hakan Arslan, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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