Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlı ekip, yapacağı antrenmanla Slovakya kampındaki hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
12.30-18.30 Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Manisa FK Teknik Direktörü Pektaş: Genç ve tecrübeli oyuncuları karıştırarak, doğru bir takım yapmaya çalışıyoruz
'2'nci etapta taktiğe biraz daha ağırlık vereceğiz '
'Transfer sezonumuz açık'
'Çok iyi bir altyapımız var'
'Hedefimiz play-off'
'Manisa şehrini tekrar ait olduğu yerlere götürmek için elimizden geleni yapacağız'
2'NCİ LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ
- 2'nci Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
BASKETBOL
- EuroBasket U20
22.00 İtalya - Türkiye
HAZIRLIK MAÇI
14.00 HNK Gorica - Göztepe
Son Dakika › Spor › Futbol Takımları Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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