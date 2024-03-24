Futbol: TFF 2. Lig\'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 32. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Beyaz Grup'ta haftayı mağlubiyetle kapatan Esenler Erokspor, en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Kırmızı Grup'ta ise haftayı kayıpsız geçen Amed Sportif Faaliyetler, liderliğini sürdürdü.
İki grupta 32. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|30
|21
|4
|5
|67
|26
|41
|67
|2.BUCASPOR 1928
|30
|18
|9
|3
|46
|19
|27
|63
|3.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR
|30
|19
|6
|5
|50
|31
|19
|63
|4.1461 TRABZON FK
|30
|16
|8
|6
|56
|32
|24
|56
|5.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|30
|15
|9
|6
|42
|25
|17
|54
|6.ANKARASPOR
|31
|14
|11
|6
|39
|26
|13
|53
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|30
|13
|5
|12
|35
|32
|3
|44
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|31
|11
|10
|10
|32
|29
|3
|43
|9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|30
|12
|5
|13
|35
|31
|4
|41
|10.DİYARBEKİRSPOR
|30
|11
|7
|12
|32
|30
|2
|40
|11.KIRKLARELİSPOR
|31
|9
|10
|12
|24
|34
|-10
|37
|12.HES İLAÇ AFYONSPOR
|30
|8
|11
|11
|18
|28
|-10
|35
|13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|31
|10
|8
|13
|35
|49
|-14
|35
|14.ALTINORDU
|30
|8
|10
|12
|34
|31
|3
|34
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|31
|8
|10
|13
|25
|34
|-9
|34
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|30
|7
|8
|15
|29
|49
|-20
|26
|17.KIRŞEHİR FUTBOL
|31
|5
|6
|20
|28
|61
|-33
|21
|18.BURSASPOR
|30
|5
|8
|17
|22
|50
|-28
|20
|19.ADIYAMAN FK
|30
|3
|5
|22
|20
|52
|-32
|14
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|30
|20
|8
|2
|65
|22
|43
|68
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|30
|20
|7
|3
|50
|22
|28
|67
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|30
|17
|9
|4
|46
|22
|24
|60
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|31
|17
|7
|7
|48
|29
|19
|58
|5.MENEMEN FK
|30
|16
|6
|8
|51
|37
|14
|54
|6.İSKENDERUNSPOR
|30
|15
|4
|11
|53
|42
|11
|49
|7.ISPARTA 32
|30
|16
|1
|13
|36
|36
|0
|49
|8.İNEGÖLSPOR
|30
|12
|7
|11
|40
|38
|2
|43
|9.SOMASPOR
|30
|11
|8
|11
|34
|35
|-1
|41
|10.KARAMAN FK
|30
|11
|8
|11
|37
|40
|-3
|41
|11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|31
|10
|9
|12
|25
|24
|1
|39
|12.FETHİYESPOR
|30
|9
|12
|9
|39
|40
|-1
|39
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|31
|10
|4
|17
|21
|35
|-14
|34
|14.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|31
|8
|9
|14
|38
|43
|-5
|33
|15.BELEDİYE DERİNCESPOR
|30
|8
|7
|15
|31
|32
|-1
|31
|16.SARIYER
|31
|7
|9
|15
|36
|46
|-10
|30
|17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|31
|7
|9
|15
|34
|54
|-20
|30
|18.DENİZLİSPOR
|30
|7
|6
|17
|30
|46
|-16
|27
|19.UŞAKSPOR
|30
|1
|2
|27
|11
|82
|-71
|5
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kalecisi Göknur Güleryüz, Galatasaray derbisini takım oyunu ile kazandıklarını belirterek, şampiyonluğa giden yolda devam etmek ve şampiyon olmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Muğlaspor-Yatağanspor karşılaşmasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün hakem gözlemcilerine müdahale etmesi sonucunda olaylar çıktı. Tartışma esnasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'ı ittirmesi sonucunda ortam gerginleşti. Gerginleşen ortama polisler müdahale etti.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, Galatasaray derbisi galibiyeti sonrası oyuncularına güvendiğini ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bozkaya, galibiyetin ardından oyuncularını kutlayarak, taraftarlara teşekkür etti ve Beşiktaş derbisi için zor bir maç olacağını belirtti.
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Elazığspor, konuk ettiği Kelkit Hürriyetspor'u 2-1 mağlup etti. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Elazığspor, Mikail ve Bahattin'in attığı gollerle galip gelirken, Kelkit Hürriyetspor'un tek golünü Musa kaydetti. Maçta Elazığspor'dan Bahattin, Fatih ve Burhan sarı kart gördü, Kelkit Hürriyetspor'dan ise Emre, Hamza, Abdulvahap ve Mustafa sarı kartla cezalandırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci günü tamamlandı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan ve 3 etaptan oluşan yarışlarda, yapılan son yarışın ardından dereceye girenler kupalarını aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen yarışlara 20 klasik otomobil ve 64 ralli aracı katıldı. Rallinin son gününde Akyaka, Kıran ve Akbük etapları geçildi ve ödül töreni düzenlendi. Ege Rallisi'ni GP Garage My Team ekibi birinci sırada tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftasında Konyaaltı Belediyespor, evinde konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 32-29 mağlup etti. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısı da ev sahibi ekibin 16-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de İstanbulspor'a konuk olacak. Antrenman; ısınma koşusu, baskı top kapma, çift kale pas, taktik çalışma ve serbest vuruş çalışmasıyla tamamlandı.
Erzurum'da düzenlenen 4. Palandöken Freestyle Şampiyonası, Türkiye'nin ilk snowparkında gerçekleşti. Şampiyonaya Türkiye'den 36, farklı ülkelerden ise 4 sporcu katıldı. Sporcular, snowboard akrobasi yarışları için hazırlanan pistlerde heyecan dolu anlar yaşadı. Hasan Kemaloğlu erkeklerde birinci olurken, Melisa Kopuz kadınlarda şampiyon oldu.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları sona erdi. Fenerbahçe Petrol Ofisi, lider Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup ederek puan farkını 2'ye düşürdü. Ligdeki diğer maçların sonuçları ve puan durumu da açıklandı. Gelecek haftanın programında ise Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisi yer alıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?