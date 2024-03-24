Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig\'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 32. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

24.03.2024 16:29
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TFF 2. Lig'de tamamlanan 32. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Beyaz Grup'ta haftayı mağlubiyetle kapatan Esenler Erokspor, en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Kırmızı Grup'ta ise haftayı kayıpsız geçen Amed Sportif Faaliyetler, liderliğini sürdürdü.

İki grupta 32. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR30214567264167
2.BUCASPOR 192830189346192763
3.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR30196550311963
4.1461 TRABZON FK30168656322456
5.YENİ MERSİN İDMANYURDU30159642251754
6.ANKARASPOR311411639261353
7.ANKARA DEMİRSPOR30135123532344
8.KARACABEY BELEDİYESPOR311110103229343
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 30125133531441
10.DİYARBEKİRSPOR30117123230240
11.KIRKLARELİSPOR 31910122434-1037
12.HES İLAÇ AFYONSPOR30811111828-1035
13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR31108133549-1435
14.ALTINORDU30810123431334
15.SERİK BELEDİYESPOR31810132534-934
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR3078152949-2026
17.KIRŞEHİR FUTBOL3156202861-3321
18.BURSASPOR3058172250-2820
19.ADIYAMAN FK3035222052-3214
Not: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER30208265224368
2.GMG KASTAMONUSPOR30207350222867
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK30179446222460
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR31177748291958
5.MENEMEN FK30166851371454
6.İSKENDERUNSPOR301541153421149
7.ISPARTA 3230161133636049
8.İNEGÖLSPOR30127114038243
9.SOMASPOR30118113435-141
10.KARAMAN FK30118113740-341
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR31109122524139
12.FETHİYESPOR3091293940-139
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR31104172135-1434
14.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR3189143843-533
15.BELEDİYE DERİNCESPOR3087153132-131
16.SARIYER3179153646-1030
17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR3179153454-2030
18.DENİZLİSPOR3076173046-1627
19.UŞAKSPOR3012271182-715

Kaynak: AA

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