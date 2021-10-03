Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'in 5. haftası bir maç dışında tamamlandı.
Ligde 2. Grup'taki Beyoğlu Yeni Çarşı-Bitexen Düzcespor karşılaşması yarın oynanacak.
Bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Batman Petrolspor- Artvin Hopaspor: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0
Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Kahta 02-Çatalcaspor: 0-0
Formül Erbaaspor- Sancaktepe: 1-0
Elazığspor- Karaman Belediyespor: 2-0
Bursa Yıldırımspor-Fatsa Belediyespor: 0-1
Hendekspor-Osmaniyespor: 1-1
Arnavutköy Belediyespor- Bergama Belediyespor: 1-0
2. Grup
Iğdır- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 2-2
Siirt İl Özel İdaresi-İskenderunspor: 0-0
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-52 Orduspor: 2-2
Hacettepe-Yomraspor: 1-1
68 Aksaray Belediyespor- Çarşambaspor: 1-0
Kuşadasıspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 0-1
Kızılcabölükspor-Altındağspor: 2-2
3 Grup
Mardin 1969-Belediye Derincespor: 3-1
Gümüşhanespor-Modafen: 2-0
Ofspor- Fethiyespor: 0-4
İçel İdmanyurdu- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-0
Ceyhanspor- Çankaya: 1-2
Kardemir Karabükspor- Karşıyaka: 0-4
Edirnespor- Esenler Erokspor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0
Orduspor 1967- Ağrı 1970: 3-0
Kaynak: AA
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