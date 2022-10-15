Futbol: TFF 3. Lig

Futbolda TFF 3. Lig gruplarında 7. hafta, 1 maç dışında sona erdi.
Bursa Yıldırımspor ile Osmaniyespor arasında yarın saat 13.30'da oynanacak maçla 7. hafta sona erecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Entegre Solar Elazığspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-2
Karbel Karaköprü Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Hacattepe 1945-Yomraspor: 3-1
Nevşehir Belediyespor-52 Orduspor: 2-1
1922 Konyaspor-BC Group Ağrı 1970: 0-2
Belediye Derincespor- Çatalcaspor: 0-3
Edirnespor- Belediye Kütahyaspor: 1-2
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Amasyaspor FK: 2-0
Eskişehirspor- Karşıyaka: 0-1
2. Grup:
Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Bulvarspor: 1-2
Alagöz Holding Iğdır FK-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1
Karaman FK-Amberçay Eynesil Belediyespor: 3-1
Kuşadaspor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0
Bayrampaşaspor-Ergene Velimeşespor: 0-1
Turgutluspor-23 Elazığ FK: 4-1
Orduspor 1967-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 1-0
3. Grup:
Büyükçekmece Tepecikspor- Siirt İl Özel İdaresi: 0-0
Artvin Hopaspor- Güneş Holding Çankaya FK: 0-2
Merkür Holding Erbaaspor- Efeler 09: 0-3
Malatya Erguvanspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 1-1
Muş 1984 Muşspor-Fatsa Belediyespor: 1-1
Kepez Belediyespor- Bergama Belediyespor: 2-0
68 Aksaray Belediyespor- Niğde Anadolu FK: 1-0
Akhisarspor- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-0
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