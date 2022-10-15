Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: TFF 3. Lig

15.10.2022 21:24
Futbol: TFF 3. Lig

Futbolda TFF 3. Lig gruplarında 7. hafta, 1 maç dışında sona erdi.

Futbolda TFF 3. Lig gruplarında 7. hafta, 1 maç dışında sona erdi.

Bursa Yıldırımspor ile Osmaniyespor arasında yarın saat 13.30'da oynanacak maçla 7. hafta sona erecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Entegre Solar Elazığspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-2

Karbel Karaköprü Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Hacattepe 1945-Yomraspor: 3-1

Nevşehir Belediyespor-52 Orduspor: 2-1

1922 Konyaspor-BC Group Ağrı 1970: 0-2

Belediye Derincespor- Çatalcaspor: 0-3

Edirnespor- Belediye Kütahyaspor: 1-2

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Amasyaspor FK: 2-0

Eskişehirspor- Karşıyaka: 0-1

2. Grup:

Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Bulvarspor: 1-2

Alagöz Holding Iğdır FK-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1

Karaman FK-Amberçay Eynesil Belediyespor: 3-1

Kuşadaspor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0

Bayrampaşaspor-Ergene Velimeşespor: 0-1

Turgutluspor-23 Elazığ FK: 4-1

Orduspor 1967-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 1-0

3. Grup:

Büyükçekmece Tepecikspor- Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

Artvin Hopaspor- Güneş Holding Çankaya FK: 0-2

Merkür Holding Erbaaspor- Efeler 09: 0-3

Malatya Erguvanspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 1-1

Muş 1984 Muşspor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Kepez Belediyespor- Bergama Belediyespor: 2-0

68 Aksaray Belediyespor- Niğde Anadolu FK: 1-0

Akhisarspor- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-0

YORUMLAR
500
TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 Kahramanmaraşspor: 0 TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 Kahramanmaraşspor: 0 Edirnespor-Kütahyaspor maçında konuk ekibin yöneticileriyle taraftarlar arasında tartışma yaşandı Edirnespor-Kütahyaspor maçında konuk ekibin yöneticileriyle taraftarlar arasında tartışma yaşandı
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Eskişehirspor, Orduspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız
00:32 Kocaeli'de korkunç olay: Uyuşturucu kullanan baba ve dumandan etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 02:22:17. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement