Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.
1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK, liderliğini sürdürdü.
Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KEPEZSPOR
|17
|13
|3
|1
|34
|8
|26
|42
|2.ALİAĞA FUTBOL
|18
|11
|7
|0
|29
|8
|21
|40
|3.52 ORDUSPOR FK
|18
|9
|5
|4
|23
|14
|9
|32
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|18
|9
|5
|4
|20
|14
|6
|32
|5.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ
|18
|8
|5
|5
|21
|17
|4
|29
|6.EDİRNESPOR
|18
|8
|4
|6
|28
|16
|12
|28
|7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|18
|7
|5
|6
|27
|18
|9
|26
|8.MARDİN 1969 SPOR
|18
|7
|3
|8
|21
|18
|3
|24
|9.ARTVİN HOPASPOR
|17
|6
|5
|6
|21
|16
|5
|23
|10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|18
|7
|1
|10
|21
|27
|-6
|22
|11.KARABÜK İDMANYURDU SPOR
|18
|6
|3
|9
|13
|26
|-13
|21
|12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|17
|5
|4
|8
|10
|20
|-10
|19
|13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|18
|2
|8
|8
|10
|27
|-17
|14
|14.MALATYA ARGUVANSPOR
|17
|2
|3
|12
|8
|25
|-17
|9
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|18
|1
|3
|14
|10
|42
|-32
|6
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROLSPOR
|17
|11
|5
|1
|29
|8
|21
|38
|2.TURGUTLUSPOR
|18
|11
|3
|4
|26
|17
|9
|36
|3.KARŞIYAKA
|18
|11
|2
|5
|34
|20
|14
|35
|4.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|18
|10
|4
|4
|29
|22
|7
|34
|5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR
|18
|8
|8
|2
|20
|11
|9
|32
|6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|18
|8
|4
|6
|24
|21
|3
|28
|7.KELKİT HÜRRİYETSPOR
|18
|7
|2
|9
|21
|24
|-3
|23
|8.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|18
|7
|2
|9
|21
|25
|-4
|23
|9.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|18
|7
|1
|10
|16
|26
|-10
|22
|10.PAZARSPOR
|18
|6
|2
|10
|20
|24
|-4
|20
|11.ERGENE VELİMEŞESPOR
|17
|6
|2
|9
|19
|25
|-6
|20
|12.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ
|18
|4
|5
|9
|16
|26
|-10
|17
|13.KEMERKENT BULVARSPOR
|17
|3
|6
|8
|12
|18
|-6
|15
|14.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ
|17
|4
|3
|10
|16
|24
|-8
|15
|15.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|18
|4
|3
|11
|23
|35
|-12
|15
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|18
|13
|4
|1
|36
|15
|21
|43
|2.MERKÜR JET ERBAASPOR
|18
|8
|9
|1
|32
|12
|20
|33
|3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|18
|9
|4
|5
|33
|20
|13
|31
|4.SİLİVRİSPOR
|18
|8
|7
|3
|26
|17
|9
|31
|5.KUŞADASISPOR
|18
|8
|7
|3
|26
|20
|6
|31
|6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|18
|8
|6
|4
|29
|16
|13
|30
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|17
|6
|8
|3
|16
|14
|2
|26
|8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|18
|6
|7
|5
|17
|13
|4
|25
|9.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
|18
|7
|4
|7
|22
|19
|3
|25
|10.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
|17
|6
|5
|6
|22
|21
|1
|23
|11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|3
|7
|8
|11
|20
|-9
|16
|12.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|18
|3
|3
|12
|11
|23
|-12
|12
|13.AKHİSARSPOR
|17
|3
|2
|12
|11
|42
|-31
|11
|14.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL
|17
|3
|3
|11
|12
|30
|-18
|9
|15.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|18
|1
|6
|11
|7
|29
|-22
|9
4. Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954
|18
|13
|2
|3
|41
|16
|25
|41
|2.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|18
|10
|4
|4
|29
|18
|11
|34
|3.SEBAT GENÇLİKSPOR
|18
|10
|3
|5
|31
|20
|11
|33
|4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|18
|8
|6
|4
|26
|17
|9
|30
|5.BURSA YILDIRIMSPOR
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|8
|29
|6.ORDUSPOR 1967
|18
|7
|6
|5
|36
|20
|16
|27
|7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|18
|7
|5
|6
|18
|21
|-3
|26
|8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR
|17
|5
|6
|6
|14
|17
|-3
|21
|9.BALIKESİRSPOR
|18
|4
|8
|6
|15
|21
|-6
|20
|10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
|18
|4
|8
|6
|19
|28
|-9
|20
|11.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|18
|4
|5
|9
|23
|30
|-7
|17
|12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|18
|4
|4
|10
|10
|22
|-12
|16
|13.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ
|18
|4
|4
|10
|18
|32
|-14
|16
|14.İDAŞ ÇATALCASPOR
|17
|2
|9
|6
|14
|23
|-9
|15
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|17
|4
|3
|10
|20
|37
|-17
|15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, "Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil." ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." dedi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul için Mehmet Altınöz, Ankara için Suat Kılıç ve İzmir için Cemil Arıkan aday olarak seçildi. Erbakan, gençlere drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştireceklerini söyledi. Ayrıca, belediyelerin LGBT etkinliklerine ve içki harcamalarına eleştiri getirdi.
Sarıyer'de 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulunmuş, polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etmişti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuştu. Gündemine yerel seçimleri alan Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur." ifadelerini kullandı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Pendik'teki genel kurulda yapılan oylama sonucunda bir kez daha genel başkanlığa seçildi. Çerkezoğlu, teşekkür konuşmasında DİSK'in çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve sendikal haklar için mücadele edeceklerini belirtti.
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