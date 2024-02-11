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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

11.02.2024 16:39
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TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK, liderliğini sürdürdü.

Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KEPEZSPOR1713313482642
2.ALİAĞA FUTBOL1811702982140
3.52 ORDUSPOR FK189542314932
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR189542014632
5.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ188552117429
6.EDİRNESPOR1884628161228
7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR187562718926
8.MARDİN 1969 SPOR187382118324
9.ARTVİN HOPASPOR176562116523
10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR1871102127-622
11.KARABÜK İDMANYURDU SPOR186391326-1321
12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ175481020-1019
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER182881027-1714
14.MALATYA ARGUVANSPOR172312825-179
15.TARSUS İDMAN YURDU1813141042-326
2. Grup:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR1711512982138
2.TURGUTLUSPOR1811342617936
3.KARŞIYAKA18112534201435
4.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ1810442922734
5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR188822011932
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ188462421328
7.KELKİT HÜRRİYETSPOR187292124-323
8.SİLİFKE BELEDİYESPOR187292125-423
9.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR1871101626-1022
10.PAZARSPOR1862102024-420
11.ERGENE VELİMEŞESPOR176291925-620
12.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ184591626-1017
13.KEMERKENT BULVARSPOR173681218-615
14.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ1743101624-815
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR1843112335-1215
3. Grup:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR18134136152143
2.MERKÜR JET ERBAASPOR1889132122033
3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR1894533201331
4.SİLİVRİSPOR188732617931
5.KUŞADASISPOR188732620631
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR1886429161330
7.FATSA BELEDİYESPOR176831614226
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR186751713425
9.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ187472219325
10.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ176562221123
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ183781120-916
12.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR1833121123-1212
13.AKHİSARSPOR1732121142-3111
14.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL1733111230-189
15.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR181611729-229
Not: Sivas Dört Eylül Futbol'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.BITEXEN ADANA 195418132341162541
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR18104429181134
3.SEBAT GENÇLİKSPOR18103531201133
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR188642617930
5.BURSA YILDIRIMSPOR178543022829
6.ORDUSPOR 19671876536201627
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR187561821-326
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR175661417-321
9.BALIKESİRSPOR184861521-620
10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ184861928-920
11.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER184592330-717
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR1844101022-1216
13.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ1844101832-1416
14.İDAŞ ÇATALCASPOR172961423-915
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR1743102037-1715

Kaynak: AA

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