Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa-ikas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçları oynandı.

Kasımpaşa, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken, Samsunspor da iç sahada Zecorner Kayserispor'u 2-1 yendi. Beşiktaş ise deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0'lık üstünlük kurdu.

RAMS Başakşehir'i sahasında 3-0 yenen Galatasaray, puanını 64'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu hafta ligde ilk kez yenildi. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılarak, haftayı 57 puanla 2. sırada tamamladı.

Sonuçlar

Ligin 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-4

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 2-0

Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2

Göztepe-Corendon Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 3-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 1-0

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-2

Samsunspor-Zecorner Kayserispor: 2-1

Puan durumu

Ligin 26. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY 26204262184464
2.FENERBAHÇE26169157273057
3.TRABZONSPOR 26176352292357
4.BEŞİKTAŞ 26147547301749
5.GÖZTEPE 261110530201043
6.RAMS BAŞAKŞEHİR26126844301442
7.SAMSUNSPOR 2681172931-235
8.KOCAELİSPOR2696112327-433
9.GAZİANTEP FK268993542-733
10.ÇAYKUR RİZESPOR 2679103236-430
11.CORENDON ALANYASPOR2651382832-428
12.TÜMOSAN KONYASPOR2669113039-927
13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2667132836-825
14.KASIMPAŞA 2659122236-1424
15.HESAP.COM ANTALYASPOR2666142543-1824
16.İKAS EYÜPSPOR2657141937-1822
17.ZECORNER KAYSERİSPOR26311122048-2820
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2645172446-2217

27. hafta programı
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta programı şu şekilde:
17 Mart Salı:
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)
18 Mart Çarşamba:
16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)
20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Mart Perşembe:
16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
NOT: Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:28:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.