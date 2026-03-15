Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa-ikas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçları oynandı.
Kasımpaşa, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken, Samsunspor da iç sahada Zecorner Kayserispor'u 2-1 yendi. Beşiktaş ise deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0'lık üstünlük kurdu.
RAMS Başakşehir'i sahasında 3-0 yenen Galatasaray, puanını 64'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu hafta ligde ilk kez yenildi. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılarak, haftayı 57 puanla 2. sırada tamamladı.
Sonuçlar
Ligin 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-4
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 2-0
Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2
Göztepe-Corendon Alanyaspor: 2-2
Galatasaray-RAMS Başakşehir: 3-0
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 1-0
Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 1-0
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-2
Samsunspor-Zecorner Kayserispor: 2-1
Puan durumu
Ligin 26. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|44
|64
|2.FENERBAHÇE
|26
|16
|9
|1
|57
|27
|30
|57
|3.TRABZONSPOR
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|23
|57
|4.BEŞİKTAŞ
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|17
|49
|5.GÖZTEPE
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|10
|43
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|14
|42
|7.SAMSUNSPOR
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|-2
|35
|8.KOCAELİSPOR
|26
|9
|6
|11
|23
|27
|-4
|33
|9.GAZİANTEP FK
|26
|8
|9
|9
|35
|42
|-7
|33
|10.ÇAYKUR RİZESPOR
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|-4
|30
|11.CORENDON ALANYASPOR
|26
|5
|13
|8
|28
|32
|-4
|28
|12.TÜMOSAN KONYASPOR
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|-9
|27
|13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|-8
|25
|14.KASIMPAŞA
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|-14
|24
|15.HESAP.COM ANTALYASPOR
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|-18
|24
|16.İKAS EYÜPSPOR
|26
|5
|7
|14
|19
|37
|-18
|22
|17.ZECORNER KAYSERİSPOR
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|-28
|20
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|-22
|17
