Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

19.10.2022 17:16
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Batuhan Gültek, Barış Çiçeksoyu, Orhan TimurtaşBoluspor: Selmani, Eray Ataseven, Bregu (Dk. 67 Ensar Bilir), Arda Köksal (Dk. 86 Tugay Kacar), Zahit Çınar, Batuhan İşçiler, Ozan Papaker, Ercan Yazıcı, Burak Asan, Melih Okutan (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Batuhan Gültek, Barış Çiçeksoyu, Orhan Timurtaş

Boluspor: Selmani, Eray Ataseven, Bregu (Dk. 67 Ensar Bilir), Arda Köksal (Dk. 86 Tugay Kacar), Zahit Çınar, Batuhan İşçiler, Ozan Papaker, Ercan Yazıcı, Burak Asan, Melih Okutan (Dk. 46 Erdem Can Polat), Posmac

Fethiyespor: Murat Demir, Doğan Can Kılıç, Şahan Akyüz, Mustafa Apardı, Aykut Uluç (Dk. 62 Hanifi Özkök), İlyas Yılmazer, Burak Özduman (Dk. 86 Berk Günden), Halil Köçer, Berkin Taşkın (Dk. 46 Burak Başkaya) Onur Taha Takır, Cihan Kazan (Dk. 80 Oğuzhan Bayram)

Gol: Dk. 58 Ozan Papaker (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 74 Eray Ataseven (Boluspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'u 1 -0 yenerek, 4. tura yükseldi.

Kaynak: AA
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Mustafa Kemal Atatürk, Eray Ataseven, Ozan Papaker, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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