Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır
18.12.2025 08:05  Güncelleme: 08:12
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Sultanbeyli Belediyesporlu futbolcu Uğurcan Bekçi olduğu, ayağından vurulan oyuncunun ameliyata alındığı öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada aralarında profesyonel futbolcu Uğurcan Bekçi'nin de bulunduğu üç kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Sultanbeyli Belediyespor forması giyen Uğurcan Bekçi (27) ile E.K.B. (27) ve İ.A. (31) silahla yaralandı.

Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, biri ağır olmak üzere üç yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

UĞURCAN BEKÇİ AMELİYATA ALINDI

Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Kocaeli Güneşspor, Belediye Derincespor, 24 Erzincaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adıyaman 1954 gibi birçok kulüpte forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi'nin ayağından yaralandığı, sağlık durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

POLİS GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayın Sefa Sirmen Sanayi Sitesi yakınlarında başladığını ve sahil yolu boyunca devam ettiğini tespit etti. Olayın yaşandığı noktalarda mermi kovanları ve deliller üzerinde inceleme yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır - Son Dakika

  • Hasan polat Hasan polat:
    asayis nerede niye kimse aranmiyor herkes bicak silah tasiyor yillardir bir cevirmeye bir aranmaya gelmedim nerede bu polisler memleketin halı buuu bozukk 17 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır - Son Dakika
