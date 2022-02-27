Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor - Son Dakika

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in İtalyan hocası Roberto De Zerbi, futbolcuların ayrılmasına rağmen ekibiyle birlikte Kiev'de kalmaya devam ediyor.
SportItalia'daki habere göre; Shakhtar'ın birçok futbolcusu şehri terk etti. Brezilyalı futbolcular da otelde kalıyordu. Ancak Brezilyalı oyuncular Moldova'ya geçti. De Zerbi ve ekibi Kiev'de kaldı.
Roberto De Zerbi ve ekibi, gidişata göre karar verecek. İtalyan hocanın Polonya ya da Romanya'ya geçebileceği ifade edildi.
Donbass takımı Shakhtar Donetsk, 2014'te stadının bombalanması sebebiyle Kiev'e taşınmıştı. Shakhtar, o tarihten bu yana Kiev'de çalışmalarını sürdürüyordu.
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