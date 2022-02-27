Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor - Son Dakika
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Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor

27.02.2022 12:40

Shakhtar Donetsk'in İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi, futbolcuların şehirden ayrılmasına rağmen ekibiyle birlikte Kiev'de kaldı.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in İtalyan hocası Roberto De Zerbi, futbolcuların ayrılmasına rağmen ekibiyle birlikte Kiev'de kalmaya devam ediyor.

BREZİLYALI FUTBOLCULAR DA GİTTİ

SportItalia'daki habere göre; Shakhtar'ın birçok futbolcusu şehri terk etti. Brezilyalı futbolcular da otelde kalıyordu. Ancak Brezilyalı oyuncular Moldova'ya geçti. De Zerbi ve ekibi Kiev'de kaldı.

Futbolcular terk etti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası Ukrayna'dan ayrılmıyor

POLONYA'YI PLANLIYOR

Roberto De Zerbi ve ekibi, gidişata göre karar verecek. İtalyan hocanın Polonya ya da Romanya'ya geçebileceği ifade edildi.

KİEV'E TAŞINDILAR

Donbass takımı Shakhtar Donetsk, 2014'te stadının bombalanması sebebiyle Kiev'e taşınmıştı. Shakhtar, o tarihten bu yana Kiev'de çalışmalarını sürdürüyordu.

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Son Dakika Spor Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor - Son Dakika
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