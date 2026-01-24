İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
24.01.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya futbolunda sıra dışı bir durum yaşandı. Flamengo forması giyen Leo Pereyra, Real Madrid'in yıldız savunmacısı Eder Militao'nun eski sevgilisi ve kızının annesi olan model Karolin Lima ile evlendi. Eder Militao ise Leo Pereyra'nın eski eşi Taina Kastro ile evlendi. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Brezilya futbolunda yaşanan sıra dışı evlilikler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İki ünlü futbolcunun birbirlerinin eski eşleriyle evlenmesi, ülke gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

PEREYRA VE MILITAO'DAN ÇAPRAZ EVLİLİK

Brezilya basınında yer alan habere göre; Flamengo forması giyen Leo Pereyra, Real Madrid'in yıldız savunmacısı Eder Militao'nun eski sevgilisi ve kızının annesi olan model Karolin Lima ile evlendi. Bu evliliğin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Eder Militao da Leo Pereyra'nın eski eşi Taina Kastro ile dünyaevine girdi.

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

ÇOCUKLAR İŞİ DAHA DA KARMAŞIK HALE GETİRDİ

Olayın en dikkat çekici boyutu ise çocuklar oldu. Karolin Lima, Militao'dan olan kızı Cecilia'yı Leo Pereyra ile birlikte büyütüyor. Taina Kastro ise iki çocuğu Helena ve Matteo ile Eder Militao ile yaşamını sürdürüyor. Bu durum, Pereyra ve Militao'nun birbirlerinin çocuklarının üvey babası olmasına yol açtı.

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

SAHADAKİ REKABET, ÖZEL HAYATTA FARKLI BİR HİKÂYE

Eder Militao, Brezilya Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasında yer alırken, Leo Pereyra da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu için çağırmasını umut ediyor.

SOSYAL MEDYADA ESPRİ YAĞMURU

Brezilyalı futbolseverler, yaşanan gelişmeleri sosyal medyada esprili paylaşımlarla yorumladı. Taraftarlar, "Bu iki futbolcu için gerçek hayatta aynı savunmada oynamak, sahadakinden daha zor" ifadeleriyle durumu ti'ye aldı.

Real Madrid, Brezilya, Flamengo, Lima, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ates null Ates null:
    Gavatspor. 9 0 Yanıtla
  • 033248 033248:
    Hangisi üste para verdi acaba 9 0 Yanıtla
  • Serkan Beyhan Serkan Beyhan:
    hayvanlar alemi 6 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    takasa girmişler.. 2 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    birisinin hatasına öteki hırs yaparak intikam evliliğ yapmış inşallah iki taraf da mutlu olur sorun kalmaz. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
TikTok’un ABD’de yeni sahipleri belli oldu TikTok'un ABD'de yeni sahipleri belli oldu
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
ABD’de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı ABD'de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı?
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
Uzmanı açıkladı Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor Uzmanı açıkladı! Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor?
Gözde’yi takıntılısı hayattan böyle kopardı: Pusu kurup defalarca kurşun yağdırmış Gözde’yi takıntılısı hayattan böyle kopardı: Pusu kurup defalarca kurşun yağdırmış
Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 17:02:48. #7.11#
SON DAKİKA: İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.