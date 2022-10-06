Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Hasan Doğan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbolda Kadınlar 1. Lig'in fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika

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