Futbolda Kadınlar 1. Lig'in fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika
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Futbolda Kadınlar 1. Lig'in fikstür çekimi yapıldı

06.10.2022 16:16
Futbolda Kadınlar 1. Lig'in fikstür çekimi yapıldı

Futbol Kadınlar 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Futbol Kadınlar 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

23 Ekim'de yapılacak müsabakalarla başlayacak Kadınlar 1. Lig'in ilk yarısı 24 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devrenin 8 Ocak 2023'te start alacağı ligde normal sezon 2 Nisan 2023'te son bulacak.

Kadınlar 1. Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Horozkentspor- Giresun Sanayispor

Pendik Çamlıkspor- Sakarya Kadın FK

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Nuhspor

Kocaeli Bayan FK-Ünye Gücü FK

Kayseri Kadın FK- Bağcılar Evrenspor

Gaziantep Asyaspor-Birfen Koleji Hatay Defnespor

Not: Soma Zaferspor, ilk haftayı bay geçecek.

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Karabük haber... Karabük'ten kısa kısa Karabük haber... Karabük'ten kısa kısa Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yapıldı Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yapıldı
Kaynak: AA

Hasan Doğan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolda Kadınlar 1. Lig'in fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Futbolda Kadınlar 1. Lig'in fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika
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