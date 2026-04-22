Futbolda Müfredat Bütünlüğü Çalıştayı

22.04.2026 11:02
Türk futbolunun eğitimine dair çalıştay, akademik iş birliğini güçlendirmeyi hedefledi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜFAD) ve Marmara Üniversitesi BESYO Mezunlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Futbolda Müfredat Bütünlüğü Çalıştayı', Anadoluhisarı'nda bulunan Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Spor Bilimleri Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Türk futbolunun eğitim altyapısını güçlendirmeyi ve futbol eğitimi ile akademi arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan çalıştay spor camiasının farklı paydaşlarını bir araya getirdi. Çalıştaya TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar ve TFF Antrenör Eğitim Müdürü Emre Aydemir'in yanı sıra Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile spor bilimleri alanında görev yapan çok sayıda akademisyen, spor insanı ve öğrenciler katıldı.

URAL AKÜZÜM: TFF OLARAK FUTBOLDA BİLİMSELLİĞE VE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Türk futbolunun gelişiminde akademi ile iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirten Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolda bilimselliğe ve akademik iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Türkiye tam anlamıyla bir futbol ülkesi. Ancak bu büyük potansiyelin sürdürülebilir başarıya dönüşmesi için eğitim sistemimizin güçlü, bütüncül ve bilimsel temellere dayanması gerekiyor. Türkiye'de dünyaya örnek olmuş BESYO'lar ve spor bilimleri fakültelerimizin yıllar içinde oluşturduğu çok değerli bir akademik birikim var. Bu birikimin futbolun gelişimine daha fazla katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİLİMSEL YAKLAŞIMLARIN FUTBOL SİSTEMİMİZİN DOĞAL BİR PARÇASI OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Türkiye'de amatör futbolun geniş bir spor ekosistemi oluşturduğunu dile getiren Aküzüm, "Futbolun sürdürülebilir gelişimi güçlü bir taban yapısına dayanır. Bugün amatör futbol, kadın futbolu ve engelli futbolu Türk futbolunun büyümesinde kritik rol oynuyor. Bu alanların gelişmesi, futbolun toplumun her kesimine ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda futbolun sosyal ve kültürel etkisini de artırıyor. Bu nedenle eğitimden antrenman metodolojisine kadar birçok başlıkta bilimsel yaklaşımların futbol sistemimizin doğal bir parçası olması gerektiğini düşünüyoruz."

EMRAH BAYRAKTAR: SÜRDÜRÜLEBİLİR FUTBOL GELİŞİMİ, ANCAK EĞİTİMDE BİRLİK VE KALİTEYLE MÜMKÜNDÜR

Antrenör eğitiminde sahada ve eğitimde ortak bir dil oluşturup sürdürülebilir futbol gelişimi sağlamayı hedeflediklerini belirten TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, antrenör eğitiminde kaliteyi ve standardizasyonu artırmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. UEFA tarafından oluşturulan UEFA Coaching Convention sistemine 2007 yılında dahil olmamız, bu alanda attığımız en önemli adımlardan biri olmuştur. Bu süreçle birlikte eğitim içeriklerimizi Avrupa standartlarına uyumlu hale getirirken, aynı zamanda kendi futbol kültürümüzü de bu yapının içine entegre ettik. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz çalıştay, Türkiye Futbol Federasyonu ile üniversitelerimizin spor bilimleri fakülteleri arasında daha güçlü bir köprü kurma hedefimizin somut bir adımıdır. Amacımız; UEFA standartlarında yürüttüğümüz antrenör eğitim programları ile akademik müfredatları daha uyumlu hale getirerek, sahada ve eğitimde ortak bir dil oluşturmaktır. Çünkü biliyoruz ki sürdürülebilir futbol gelişimi, ancak eğitimde birlik ve kaliteyle mümkündür" dedi.

Çalıştay kapsamında futbol eğitiminde müfredat bütünlüğü, antrenör eğitim sistemleri, altyapı organizasyonları ve spor bilimlerinin futbol eğitimine entegrasyonu gibi konular ele alındı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
El Salvador’da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Türkiye’nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Galatasaray bombayı patlatıyor İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif Galatasaray bombayı patlatıyor! İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif

11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:58
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor
10:44
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı Dehşet anları kamerada
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
10:22
Milyonerin oğlunun acı sonu Cesedi parçalanmış halde bulundu
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu
10:03
Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye muhalefetten destek yok
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
