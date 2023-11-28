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Futbolda patlak veren saadet zinciri skandalı için bakanlık devrede! - Son Dakika

Futbolda patlak veren saadet zinciri skandalı için bakanlık devrede!

Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın gizli fon adı altında futbol camiasından birçok ismi dolandırmasının yankıları sürerken devreye Gençlik ve Spor Bakanlığı da girdi.

Futbolda patlak veren saadet zinciri skandalı için bakanlık devrede!
28.11.2023 - 11:45,
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Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini koruyor. Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adının geçmesinden dolayı "Fatih Terim Fonu" olarak anılan olayın yankıları sürerken Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu da inceleme başlattı.

FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı. Soruşturma kapsamında Bankacı Seçil Erzan, BDDK raporuna göre toplam 29 kişiyi 43 milyon 920 bin dolar ve 15 milyon 625 bin TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

LİSTEDE SPOR CAMİASININ ÜNLÜ İSİMLERİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. 'Mağdur' sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia edildi.

MİLYONLARCA DOLAR BUHAR OLDU

Soruşturmanın bu aşamasında, Fatih Terim'in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini ifade edilirken, bazı iddialara göre dosya büyüklüğü 80 milyon dolara yakındı. Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise için 6 ile 8 milyon euro arasında parasının kaybolduğu da iddia edildi.

PARANIN ELDEN TESLİM EDİLMESİ BAKANLIĞIN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Öte yandan Habertürk'ün haberine göre Ponzi soruşturmasında Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye girdi. Bu kapsamda Bankacı Seçil Erzan ile fon ve para trafiği içinde bulunan futbolcular, bu sporcuları Erzan'a yönlendiren isimler, bunlar arasındaki ilişkiler incelenecek. Aynı zamanda faaliyete konu paranın kaynağına ilişkin de incelemeler yapılacak. Erzan'a verilen paranın banka üzerinden değil de elden teslim edilmesi büyük miktarda paranın kaynağına ilişkin şüpheler doğuruyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve adli soruşturma süreciyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da devreye girmesi söz konusu.


Fatih Terim, Arda Turan, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbolda patlak veren saadet zinciri skandalı için bakanlık devrede! - Son Dakika
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