Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası\'nda finalistler belli oluyor
13.01.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final maçları 14 Ocak'ta oynanacak. Nijerya, Mısır, Fas ve Senegal, finale yükselmek için sahaya çıkacak. Yarı finalde Senegal ile Mısır TSİ 20.00'de, Nijerya ile ev sahibi Fas TSİ 23.00'te karşılaşacak. Bu maçların ardından 2026 Afrika Uluslar Kupası'nın finalistleri belli olacak. Yarı finalde Türk kulüplerinde forma giyen 6 futbolcu da sahaya çıkacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Nijerya, Mısır, Fas ve Senegal, finale yükselmek için sahaya çıkacak. Turnuvada yarı final maçları 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

YARI FİNAL MAÇLARI 14 OCAK'TA

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) yarı final karşılaşmalarının programı netleşti. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından organize edilen turnuvada iki kritik mücadele oynanacak.

MAÇ PROGRAMI

Yarı finalde Senegal ile Mısır TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Günün ikinci yarı final mücadelesinde ise Nijerya ile ev sahibi Fas TSİ 23.00'te sahaya çıkacak. Bu karşılaşmaların ardından 2026 Afrika Uluslar Kupası'nın finalistleri belli olacak.

SÜPER LİG'DEN 6 FUTBOLCU SAHNEDE

Turnuvada Trendyol Süper Lig'den toplam 21 futbolcu mücadele ederken, yarı final aşamasında Türk kulüplerinde forma giyen 6 oyuncu takımlarının kadrosunda yer alacak. Galatasaray'dan Victor Osimhen (Nijerya) ve Ismail Jakobs (Senegal), Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi (Nijerya), Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri (Fas), Trabzonspor'dan Paul Onuachu (Nijerya) ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye (Senegal) yarı final maçlarında forma giymesi beklenen isimler arasında bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK ADAYLARI DİKKAT ÇEKİYOR

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak tarihi bir başarıya imza atan Fas, Afrika Uluslar Kupası'nda da en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor. Son finalist Nijerya, bu kez kupayı kazanarak turnuvayı zirvede tamamlamayı hedefliyor. Kupanın en başarılı ülkesi olan ve 7 kez şampiyonluk yaşayan Mısır da yeni bir zafer peşinde. Senegal ise tarihinde bir kez kazandığı Afrika Uluslar Kupası'nı yeniden müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.

Senegal, Nijerya, Futbol, Afrika, Mısır, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü

14:28
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:09:59. #7.11#
SON DAKİKA: Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.